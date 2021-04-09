【幼兒鯁喉】2歲女童食龍眼鯁喉窒息暈倒　爸爸徒手挖喉失敗送院一度心跳驟停

▲ 內地一名2歲女童日前在家食龍眼，意外發生鯁喉事故。

鯁喉可大可小！內地一名2歲女童日前在家食龍眼，意外發生鯁喉事故，呼吸困難，面色發藍。女童的父親即時嘗試用手挖喉不果，急忙送女兒入院，卻因窒息時間過長而呼吸心跳驟停，最終經急救治療後，所幸漸趨穩定康復。

▲ 彤彤在家中食龍眼時不慎鯁喉。（圖片來源：楚天都市報）

據內地媒體《楚天都市報》報道，湖北荊州2歲女童彤彤（化名）3月9日下午，在家中食龍眼時不慎鯁喉，出現嗆咳、呼吸困難、面色發藍症狀。爸爸相信女兒應是被異物鯁喉，嘗試用手去挖卻失敗，急忙將女兒送院。

彤彤入院時已陷入昏迷，醫生用喉鏡和鉗子將龍眼從咽喉取出。然而，由於缺氧窒息時間過長，她的呼吸心跳一度停止，經10多分鐘心肺復甦搶救後才恢復生命體徵。

其後她又出現持續性抽搐，再被轉送兒童重症醫學科（PICU）留醫，需要插喉並用儀器協助呼吸，期間她曾出現腦水腫及頻繁抽搐的症狀。幸而在入院一星期後開始穩定，兩星期後意識亦開始清醒，病情逐漸穩定。

常見高危食物

本港過往也有兒童因為進食時鯁喉而窒息，2019年時就曾有一名12歲男童進食牛丸時，疑未有仔細咀嚼，意外鯁喉，當場窒息暈倒。

仁安醫院兒科專科顧問醫生劉成志曾表示，丸類食物的大小剛剛好塞住氣管，吐不出來，可致無法呼吸，有機會缺氧窒息並破壞腦細胞，若長時間缺氧會昏迷，腦細胞受損嚴重，更可致腦腫而死亡。

點擊下圖睇12大高危鯁喉食物：

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專家教急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。

該院兒童及青少年科副顧問醫生鄭恩華指出，兒童異物鯁喉高危者是10歲以下的小朋友，因他們的氣管直徑只有1至1.5厘米；尤其是4歲以下的小朋友，或嘗試將東西放進口裡，因而誤服高危物品。

他又提醒，家長為小朋友準備食物時，應將食物盡量切細，譬如把水果切成果蓉等，並提醒小朋友慢慢咀嚼。

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責任編輯：羅嘉欣