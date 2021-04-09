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【二次人生】舉行展覽分享道具+劇照+背後點滴　導演及強尼現身簽名兼打氣【有片】

娛樂 17:11 2021/04/09

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

（《二次人生》劇照）

港產片《二次人生》電影展覽將於4月10日下午3時舉行正式開幕典禮，電影展覽會於西營盤a nice place to舉行，屆時《二次人生》導演何力恒和演員強尼將會出席活動。

【二次人生】胡子彤+譚耀文新片巴塞隆拿首映　導演何力恒：疫情下為港人打氣

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展覽將會展出電影中的道具、劇照、製作背後的點滴，讓大家重組、細味、沉澱後再出發。

導演何力恒會送出「錯版」電影海報及簽名，演員強尼亦會現身與粉絲見面，簽名及打氣。

開幕日（4月10日）到場的首20位朋友可獲贈限量版名信片，一套六張。

【二次人生】陳健安首唱電影主題曲　On仔憶曾為音樂放棄足球夢

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將於4月15日上映《二次人生》，講述做事得過且過、活在漫天陰霾下的地產經紀志行（胡子彤飾），從小受母親呵護，一直過著平凡人生。一天，志行重遇小學恩師──體育老師黃Sir（譚耀文飾）。黃Sir為了承諾離世妻子（陳逸寧飾）的10公里跑約定，即使患病也要練習參賽。

同時，黃Sir學生肥妹天心（蔡裕彤飾），為了跟偶像一起跑步，不惜減肥，把生命豁出去，誓要完成人生首個5公里街跑。志行見黃Sir、天心各自為著目標奮發，自己卻站在人生交叉點迷路，沒充氣的人生，繼續一分一秒地洩氣。直至某天，一份廿年前的回憶忽然來到志行跟前，開始照亮他心裡的陰霾。
 
《二次人生》電影展覽開幕禮

日期：4月10日下午3時

地址：a nice place to（香港西營盤忠正街2號地下）

*頭20位入場朋友，可獲贈限量版名信片，一套六張。

同場加映：鄧麗欣專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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