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勞顧會換屆後首開會　勞資代表均確認取消強積金目標不變

社會 16:45 2021/04/09

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勞顧會資方代表施榮懷（左）表示，改變勞資雙方的共識不理想，相信4年後本港經濟脫困，可繼續推行取消對沖。（林宇翔攝）

新一屆勞顧會今日（9日）首次開會，會上討論取消強積金對沖的進度，勞資雙方均表示對於取消對沖目標不變。

取消強積金對沖的相關法例原定去年底提交立法會，惟去年底勞工處曾稱取消對沖問題複雜，正研究簡化方案，會最快今年10月提交草案。不過，有勞工界人士日前引述勞福局局長羅致光表示，因應立法會再度延任及律政司需處理其他本地立法工作，政府現時最快要明年1月才可提交草案。

資方代表施榮懷表示，聽到好多商界表示取消對沖似乎不合時和脫離實際情況，但由於勞工處正研究修改法例工作，相信應會按時間表準時完成工作，明年初提交立法會審議。

他指，有關議題已討論多時，「因為現時的經濟環境去改變原本勞顧會已有的共識，我覺得不理想，既然兩年前大家都有共識，希望大家同心協力，脫離困境走下去。」

他續說，取消強積金對沖需要利用積金易平台進行，平台預計2025年才推出，相信4年後本港已經脫離困境，經濟增長回復正常。

另一名資方代表郭振華指，簡化方案要待政府公布細節，政府承諾簡單、容易操作，不會增加中小企的成本。

而勞方代表鄧家彪強調，勞顧會的共識不變，僱主對於取消對沖的接受也不變，籲打工仔放心。他透露，簡化方案的構思涉及1%薪金的僱主額外供款，會由金管局外匯基金管理，而長期服務金在取消對沖後會免稅。

勞顧會勞方代表鄧家彪強調，勞顧會的共識不變，僱主對於取消對沖的接受也不變，籲打工仔放心。

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記者：徐紹軒

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