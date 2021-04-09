【新冠肺炎】屯門友愛邨愛暉樓累計4人中招　其中3人居連續3層09室

▲ 屯門友愛邨愛暉樓累計4人中招，其中3人居連續3層09室（陳靜儀攝）

今日（9日）新增14宗確診個案，2宗屬本地個案，另有約10宗初步確診；屯門友愛邨愛暉樓近日出現4宗確診及初步個案，詳情請看：【下一頁】。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於其中3人均居於連續3層的09室，出現垂直傳播情況，故港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、房屋署、建築署今（9日）傍晚約5時半到場視察。

屯門友愛邨愛暉樓第3座早前已有2宗確診個案，其中一人為居09室的7旬婆婆（第11547宗），其連續樓下兩層同室單位亦錄初步確診個案，包括66歲男子，他4月1日流鼻水，至4月8日強制檢測時才確診，平日多在家，４月４日去鑽石山墳場與5至6名家人掃墓，其間有戴口罩，有時會到屯門公園散步。

愛暉樓分別曾於上月二日及本周三（7日）納入強制檢測名單：

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另一人為一名6歲小學生，其3月22日最後上學，4月2日起流鼻水，近日有到兆安苑定基閣與數位學生一起補習，相關老師及學生須檢疫。

張竹君補充指，早前確診的7旬婆婆（第11547宗），其因視力不佳多留在家，料在大廈感染機會或較大，除了有一名朋友及一名家人因曾到訪而要檢疫後，中心再調查到患嫗曾與另一名家人於3月27日去過愛景商場剪頭髮，及到過屯門明藝街8號地下妙法齋用膳，該名家人及相關髮型師亦須檢疫，建議該食肆停業清潔及安排員工檢測。

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記者：鄧凱文