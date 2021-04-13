【兩台大戰】TVB捧千禧五虎迎戰ViuTV男團　羅天宇丁子朗周嘉洛朱敏瀚余德丞齊上位

▲ TVB力捧「千禧五虎」上位。

ViuTV近年來勢洶洶，力捧的男團MIRROR人氣爆燈，成功吸納不少女粉絲，TVB亦不敢怠慢，除推出連串新節目迎戰外，有指近日力谷丁子朗、羅天宇、周嘉洛、朱敏瀚及余德丞5位靚仔小生接棒成新一代小生。

TVB曾是提出不少偶像男星，早於80年代「五虎將」劉德華、梁朝偉、黃日華、苗僑偉和湯鎮業，90年代有「新五虎」古天樂、劉愷威、吳家樂、古巨基和何遠恆，以及2004年則有林峯、馬國明、黃宗澤、吳卓羲、陳鍵鋒和黎諾懿的「奧運六星」。

而有指今年TVB重點力捧丁子朗、羅天宇、周嘉洛、朱敏瀚及余德丞5位男藝人，將他們打捧為「千禧五虎」。

暖男型小生

現年33歲的羅天宇於2008年參選香港先生獲得少年組冠軍，參選後便加入TVB，2012年憑《愛‧回家》的馬子仁一角成功入屋，惟之後羅天宇曾兩年沒劇拍，被投閒置散，直至去年他首次擔正演出劇集《香港愛情故事》，憑著暖男老公陳子朗跑出，人氣急升。

被公司力捧的羅天宇於新劇《把關者們》及新版《十月初五的月光》佔戲也頗重，於新版《十月初五的月光》被欽點飾演「司徒禮信」一角。

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陽光爆肌男

23歲的丁子朗於2016年參選《香港先生選舉》獲得亞軍，同時獲得「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」兩獎，加入無綫後工作接踵而來，擔任多個綜藝節目主持的他，於《歎得好健康》中半裸浸溫泉騷肌肉令觀眾留下深刻印象，另外拍攝《森美旅行團》第二輯時半裸爆肌亦備受關注，令丁子朗憑陽光男孩形象上位。

在2018年丁子朗開始參演劇集，他憑《解決師》中飾演中學生令觀眾留下印象，近年丁子朗主力拍攝劇集，當中4套「存貨」有待播映，包括《逆天奇案》、《七公主》、《金宵大廈2》及《把關者們》。

近日丁子朗跟余德丞一同參演劇集《青春不要臉》，備受力捧的他有機會成為新一代小生。

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喜感小生

25歲的周嘉洛於2015年加入TVB藝員訓練班後出道，之後拍過《八時入席》嶄露頭角。

自2018年起加入《開心速遞》的劇組，飾演金城安一角。其「廢青」形象可說是深入民心，於《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳男配角」，成為歷年來最年輕的得獎者。

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外型不俗兼有喜感的周嘉洛獲公司力捧，他將暫別《愛‧回家之開心速遞》頂替王祖藍做男一演出搞笑古裝新劇，同劇演員還有JW、朱敏瀚及陳瀅，而早前周嘉洛於IG展示新劇本，似乎正為新劇作準備。

密密耕耘型

現年28歲的朱敏翰，09年進入藝員訓練班，畢業後接拍學生劇集《點解阿Sir係阿Sir》，飾演其中一位「K4」成員甚有發揮，後來他被安排任《都市閒情》主持近兩年。

之後朱敏翰調回戲劇組，不過因外型所限，經常被派演小弟弟角色，他更大方自嘲稱為「萬年細佬」。為改變形象，數年前他努力操肌，於《機場特警》的演出令人眼前一亮，令星途改變。

及至去年，朱敏翰憑著於《反黑路人甲》演「金牌打手」陸秋備受讚賞，更於《萬千星輝頒獎典禮2020》摘下「飛躍進步男藝員」及「最受歡迎電視拍檔」兩獎。

現在為大隻仔的他有份參演新劇《拳王》，屆時劇集播出時又可以繼續騷爆肌好身材。

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運動型小生

31歲的余德丞入行前為香港游泳隊代表，2013年加入TVB擔任體育台記者及外景主持，擁42吋胸肌的余德丞有不少女粉絲，之後他參演劇集，包括《誇世代》及《福爾摩師奶》等，獲公司力捧。

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2018年8月，余德丞於踢波期間暈倒昏迷，被送往醫院深切治療部後，情況曾一度危殆，幸昏迷兩天後甦醒。

Dickson休養一段日子後，已經全面復工，於劇集《青春不要臉》裡首次孭飛做男一。

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