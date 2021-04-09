羅冠聰日前獲英批庇護　港府反對有國家包庇罪犯

▲ 特區政府強烈反對及不滿有國家包庇罪犯。（資料圖片）

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰，前日（7日）在社交網站稱，已獲英國內政部批出庇護。港府今日發嚴正嚴明，反對任何國家、地區、組織或個人，以任何方式包庇罪犯，認為是蔑視法治，極不尊重香港法律制度，粗暴干涉香港事務，對此強烈反對及不滿。

政府發言人表示，任何法治社會都應無法接受，有人可凌駕法律或有特權，可以犯法而不用面對法律後果，又提到不少在港干犯嚴重罪行，如傷人、縱火、製造汽油彈、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等的罪犯，畏罪潛逃離港，逃避法律責任，堆砌諸多藉口，包括欺騙法庭以獲批准離開香港、假稱是因政治理由被起訴等，刻意逃避法律制裁，強調是羞恥和懦夫的行為。

發言人強調，拘捕及檢控都是針對犯罪行為，與政治立場、背景或思想無關，並且是基於事實和證據，嚴格按照法律行，認為包庇罪犯，窩藏在其國家或地區，並對所犯罪行視而不見，不顧對當地可造成的安全威脅，最終會自食其果。

羅冠聰在去年港區國安法實施後離港，其後遭警方以港區國安法通緝。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤