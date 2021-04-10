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【聲夢傳奇】周柏豪+衛蘭等眾歌手任導師　一文盡睇15名參賽者資料【多圖】

娛樂 12:40 2021/04/10

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《聲夢傳奇》

原本在2月播的《聲夢傳奇》因為曾志偉入TVB任高層後，決定把節目重新包裝而推遲播出，結果延期至本周六（4月8日）播出第1集。

在《聲夢傳奇》正式比賽前，TVB推出節目《聲夢前傳》，讓15位參賽者與「奶爸」李克勤見面，不過因為眾參賽者平均年齡只19歲，當中15歲的詹天文、14歲的姚焯菲更十分坦白表示不知道李克勤是誰，由此成網上熱話大收宣傳之效。

曾志偉入TVB成功與唱片公司破冷後亦晒冷，邀25位來自樂壇不同界別的代表，包括：6大唱片公司代表、專業音樂製作人、著名電台DJ及音樂雜誌負責人，組成專業評審團即時評分。

【聲夢傳奇】00後直言不知李克勤是誰　《聲夢傳奇》參賽者平均年齡只17歲【有片】

6位歌手衛蘭、泳兒、Gin Lee 李幸倪、JW王灝兒、周柏豪及AGA江海迦任參賽者的導師，欣賞完各人之表現，會挑選心水學員進入下輪比賽。

學員緊張落淚 

6位歌手衛蘭、泳兒、Gin Lee 李幸倪、JW王灝兒、周柏豪及AGA江海迦任參賽者的導師，欣賞完各人之表現，會挑選心水學員進入下輪比賽。

在首輪回合獲得最低分的一位，會即時被淘汰。當中14歲的姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）是15位學員當中年紀最小，面對重大比賽壓力，擔心會被淘汰一度落淚。

14歲的姚焯菲面對重大比賽壓力，擔心隨時被淘汰，一度落淚。

25位專業評審團包括：寰亞唱片有限公司代表Tony Chu、環球唱片有限公司代表Duncan Wong、索尼音樂娛樂代表 Andrew Chan、英皇娛樂集團代表 Raymond Chan、香港華納唱片有限公司代表 Gordon Lee、星夢娛樂集團有限公司代表何麗全。

另外還有，資深音樂製作人舒文、趙增熹；唱片監製張佳添、韋景雲、周錫漢、徐浩、Bert Liu、Keni、Edmond Tsang；香港電台DJ李志剛、艾力；新城電台節目主持人路芙、新城知訊台執行總監程凱欣、音樂製作人陳彥廷、符致逸、黃安弘；唱作人Madboii；音樂雜誌負責人Brutus Chan及Jesper Chan。

而森美及李克勤分別擔任主持及主理人，陪伴15位學員一齊成長及追夢，參賽者包括：林沚羿、潘靜文、姚焯菲、張馳豪、林君蓮、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、炎明熹、蔡愷穎、冼靖峰、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及林智樂。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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