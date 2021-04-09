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【變種病毒】新增12宗輸入個案涉8宗N501Y變異病毒　累計192人感染相關病毒

社會 17:27 2021/04/09

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新增12宗輸入個案涉8宗N501Y變異病毒。(資料圖片)

今日（9日）新增14宗確診個案，4男10女，年齡介乎10個月至67歲，12宗輸入個案，餘下宗本地個案涉1宗感染源頭不明，累計11,564宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，12宗輸入個案，包括6宗菲律賓抵港外傭，全部對N501Y變異病毒呈陽性，當中2宗4月7日乘坐航班CX9064抵港，4宗是抵港後12日的樣本，3月27日抵港，另有1宗由加拿大乘坐航班AC003抵港人士，同感染N501Y變異病毒；2宗由印度抵港，其中10個月大嬰兒對N501Y病毒呈陽性、2名由埃及經中東抵港及1名由印尼抵港人士，同告染疫。

連同上述8宗新確診者，累計192宗輸入個案含N501Y病毒基因，當中71宗來自英國變異株，20宗來自南非變異株，15宗仍有待分析，12宗因樣本問題未能繼續分析；另早前5宗疑似巴西變異株，衞生署根據世衞標準分析下，不屬於世衞值得關注的變異株。

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記者：陳麗娜

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