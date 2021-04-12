公立醫院電子化「住院病人藥物處方系統」代替手寫藥單　減少錯配藥物情況

▲ 醫管局「住院病人藥物處方系統」可望下年度會擴展至全部非急症醫院。（郭詩詩攝）

公立醫院自2013年起至今已在逾30間醫院試用「住院病人藥物處方系統」，將手寫的藥單改為電子化。推出前後大大減低藥物錯誤情況出現，包括減少70%醫護不知病人有藥物敏感和減少55%錯配藥物的問題，系統可望下年度會擴展至全部非急症醫院。

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「住院病人藥物處方系統」現在15間急症醫院及逾20間非急症醫院使用。醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華指出，以往利用傳統藥物處方時，時常會因手寫問題而出現閱讀困難、難以追查、抄錯問題等，亦會因太多藥單而令藥劑師未能找出病人的緊急藥物；直至系統出現後，將紙張化變成電子化，醫護和藥劑師只需登入系統或手執平板就可以得知病人情況、開藥單和派大大減低抄寫錯誤的情況出現；而且亦會因此而減少用紙，相對環保。

她續指，當系統發現醫生所開藥物與病人過往的過敏反應有衝突時會發出警告，另會提醒藥物之間的交互作用。

有時攰的時候，可能會唔記得藥物與藥物之間的交互作用，如發現有錯，系統會發出警告，大大減少了出錯的機會。

系統有望於下年度會擴展至全部非急症醫院，她又期望系統在支援腫瘤科藥物上再作改善。

腫瘤科的藥物及化療療程比較繁雜，不同病有不同配套，所服用的藥物及服藥時間都不一樣，未來希望可以就有關情況再作改進，方便及準確地作出藥物的分配。

港島西醫院聯網副服務總監（質素與標準）陳穎思形容系統十分「可靠」，可以即時讓她知道藥物有否出錯，另可讓藥劑師得知病人急需的藥物，免卻藥劑師要逐一查看病人藥單。護士派藥時會利用「派藥三寶」，包括藥物標籤打印機、掃瞄器和平板電腦，在派藥前會先透過平板電腦查閱病人用藥情況，利用藥物標籤打印下來並貼上藥袋，再用掃瞄器確定病人的身份，以免出現錯配藥物的問題。

當局去年8月亦就系統使用情況向有關工作人員作調查，發現逾7成員工對系統感到滿意。系統於2013年在瑪嘉烈醫院首次試用，隨後在15間急症醫院試行有關系統，至2017年起逐步在部分非急症醫院、急症室、深切治療部等使用。

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記者：郭詩詩