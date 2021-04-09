【港區國安法】首被控違國安法高院不設陪審團　被告唐英傑申覆核5月10日處理

▲ 唐英傑就案件於高院不設陪審團審訊，其司法覆核申請已排期於5月10日聆訊。(經濟日報資料圖片)

涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被首被控違反《港區國安法》的男子唐英傑，日前就律政司拒讓陪審團審理其案件的決定提出司法覆核。根據司法機構網頁顯示，有關司法覆核已排期於5月10日早上10時進行聆訊，預計需時1天，但網頁尚未顯示主審法官。

唐英傑早前被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪，案件已排期於6月23日開審，律政司並決定案件將不會由陪審團審理。辯方早前曾申請將案件押後開審，以待被告提出司法覆核，惟遭法官拒絕。辯方日前於入稟狀中就要求法庭盡快審理其司法覆核申請。

另外，前本土民主前線召集人梁天琦等人，早年就2016年旺角暴動案被判囚，其中被判刑最重的盧建民被判囚7年，他早前分別就定罪及判刑向終審法院提出上訴。據了解，案件已排期於5月17日於終院進行聆訊，資深大律師李志喜及駱應淦分別代表被告就定罪及判刑提出上訴。

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記者：楊詠渝