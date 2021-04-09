【聆聽溝通】與年輕人溝通不要輕易說放棄 Esther Chu：溝通是雙方的

▲ 與年輕人溝通是需要雙方的。

我經常在城門河的這一邊工作，河的那一邊有一片空地，常聚集了一群年青人跳街舞。偶爾我會從我的這邊過橋去河的那邊，欣賞他們的絕技。這班型人舞藝高強，本以為他們會好「串」，因為10多年前我做外展工作的時候，曾接觸的Bboys（街舞者）氣焰都相當高的。

怎料這群河濱青年出奇地友善，還熱情地和我聊天，主動教和我同行的青年跳街舞。我好奇地地說：「仲以為你哋會好cool添！」

一位青春型男展開陽光笑容回答：「依家啲後生仔唔同之前㗎啦，我哋又唔係要比較，只不過好鍾意跳舞，邊個鍾意同我哋一齊玩，我哋都可以教佢哋㗎！」

我簡直覺得自己在看教育電視，青年正在宣揚近年香港缺乏的鄰舍關係，他們如此健康、正面，我深深被他們的熱情和善良感染了。

試問我們又怎可以放棄這一代呢？老實說，我接觸大部份的青年其實心底裏都很善良，不善良就只不過是他們曾接受過的對待。

我認識的這位初中生，外貎清純，仍然非常孩子氣，他時常會找我聊天，很喜歡和我的兩位兒子玩，亦對我們非常友善。有一天，因一件小事和幫助他的義工吵起來，他一秒之間變臉，憤怒地揮拳。幸好，義工躲避得及，沒有大礙，少年亦十分後悔，義工明白他只不過是一時之氣，便原諒了他，更因此可以好好地傾談他笑臉下隱藏的問題。

後來才知道，少年小時候經常受到暴力對待，他爸媽常因小事打他，除了藤條以外、亦會用鐵尺、釘書機、衣架等物件對付他。直到上了中學，他長高了，調轉頭打他的父母，父母因此放棄了他，交給親戚撫養。

這個真人真事，彷彿也是今天的寫照。當接受了怎樣的對待，也會怎樣對待別人，如果不認真溝通，便說放棄，我們便會扼殺了很多善良的靈魂。

作為一個社會、一個成人、一個家長，我們應該怎樣看待這一代的年青人呢？「溝通」絕對是一條鎖匙。

溝通是可以通往雙方的一道橋，溝通並非單純傳達訊息，如果只是這樣，就只不過是指令。溝通是需要橋的雙方了解彼此所傳遞的訊息意思。

曾經聽這樣的溝通例子：假設你收到一封日文信件，若收信人不懂日文，在沒有把信件翻譯之前，仍不能視為一種溝通，因收信者未能了解當中內容，直到翻譯過後，能夠瞭解才算有效溝通。

很多時候，我們離溝通很遠...........，因為很不被了解！

最近，和一班年青人做了一個有關他們心聲的video project，上傳到YouTube，希望透過這視像讓人了解這一代的感受。這班年青人分享了不少令他們失望及盼望的事情，其中這「失望」主題的短片，就是讓每人總括一句最令他們失望的經歷，當中很多都和家人的溝通有關：

「你講晒，我冇嘢講！」



「我已經好努力，點解你唔相信我做得到？」



「你話讀書唔叻就冇用，咁我咪冇用囉！」

這些說話很熟悉，這些說話經歷了很多代都仍然存在，彷彿沒有得到歷史的教訓！上一代仍然向下一代發放訊息，好像不能建築一條互通的橋樑，不願走到橋的另一端了解下一代真實的境況。

當然，溝通是雙方的。但作為一個成人、一個家長，甚至一個領袖，我們應該是築橋者，是我們的責任去建立橋樑，去行先，去了解、去聆聽、去明白。橋樑可以跨過高山、峽谷、河流等種種障礙，城市互通便會更發展進步。倘若放棄橋樑，城市必然倒退！

正如我，如果沒有走過河的另一端，我只會認定跳街舞的青年一定是「串串貢」的，便失去了認識這班才華洋溢青年的機會了。認定就代表停止認識，停止溝通了。

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曾有人說：真正的失望不是怒罵，不是嚎哭，而是沉默不語，是你做什麼我都覺得再和你我沒有任何關係了。

事實，社會上很多關係隨着破裂的溝通嚴重撕裂，並慢慢地變得沉默不語，盡是一地的失望。

但我仍然相信盼望，只要有人願意築橋，走到橋的另一端看看，會發現有非常熱情和善良的一代正等待着你們！

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。