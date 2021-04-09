海關油麻地及屯門打擊賣假藥　檢走冒牌藥市值約1.4萬元拘捕3人

▲ 四款檢獲的懷疑冒牌藥物。（海關圖片）

海關昨日（8日）在油麻地和屯門區，採取打擊售賣冒牌藥物行動，檢獲4款共約1,000粒及約360毫升懷疑冒牌藥物，其中一款亦同時為懷疑受管制藥物，估計市值約1.4萬元，拘捕3人。



海關早前接獲舉報，指有藥房售賣懷疑冒牌藥物及懷疑受管制藥物。經深入調查後及在商標持有人的協助下，海關人員昨日採取行動，突擊搜查兩間分別位於油麻地及屯門的藥房，檢獲該批懷疑冒牌藥物和懷疑受管制藥物。



行動中，海關拘捕2名藥房男董事及1名男售貨員，年齡介乎42至69歲，案件仍在調查中。海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。



海關亦提醒商戶在採購貨品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：吳卓峰