【保就業計劃】計劃秘書處暫確認608名僱主違規　零售業佔最多有35%

▲ 行政署回覆立法會議員就財政預算案的質詢時表示，截至3月9日，「保就業」計劃秘書處共收到1,105宗投訴，在608宗確認違規個案中，以零售業最多，佔35%。（資料圖片）

政府在去年推出兩期「保就業」計劃，為僱主提供補貼支付僱員薪金。行政署回覆立法會議員就財政預算案的質詢時表示，截至3月9日，「保就業」計劃秘書處共收到1,105宗投訴，當中被投訴最多的行業為零售業，佔32%，而確認違規的608名僱主中亦以零售業佔最多。

行政署指，根據上述投訴所涉及的僱主名稱及投訴人提供的資料等分類，被投訴最多的行業為零售業(32%)、金融及專業服務業(19%)、美容及健身服務業(12%)、旅遊業(7%)、餐飲服務業(7%)，以及教育服務業(6%)。

而至今被確認違規的608名僱主，主要來自的行業分別為零售業(35%)、金融及專業服務業(19%)、美容及健身服務業(8%)、旅遊業(8%)、餐飲服務業(8%)，以及建造、保養及工程業(6%)。

兩期計劃分別批出約452億元及450億元補貼，合共發放約902億元；計劃預留了1.931億元預算作行政費用，主要由「防疫抗疫基金」提供，用以支付秘書處人手開支，以及代理人及其外判承辦商的服務費。兩期計劃分別有15.18萬及15.21萬名僱主成功申請工資補貼，惠及約195萬名僱員。

此外，秘書處已將274宗勞資糾紛的投訴轉介勞工處跟進，及向海關轉介了2宗和向入境事務處和稅務局各轉介了1宗舉報或投訴個案，並向強積金管理局轉介了23宗涉及強積金供款相關的投訴個案 。

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記者：徐紹軒