【垂直傳播】袁國勇指相信愛暉樓個案由喉管傳播　建議09室座向單位住客撤離

▲ 政府專家顧問袁國勇及衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮約在傍晚６時抵達屯門友愛邨愛暉樓視察。（陳靜儀攝）

今日（9日）新增14宗確診新冠肺炎個案，另有約10宗初步確診，其中2人均居於09室單位，連同早前一名71歲嫗，該廈已連續3層09室單位有人中招，詳情請看：【下一頁】；港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、房屋署、建築署今（9日）傍晚約5時半到場視察。

袁國勇表示，是次調查結果顯示，2309室估計為最先發病的地方，留意到有垂直傳播的情況出現在2209室及2109室，亦有出現疑似橫行傳播到2231室，但現時未知是向上或是向下傳播，惟估計向下傳播機會較大。因此，他認為09座向單位的住客需要在今晚撤離，防止病毒經渠傳播。

他續指，調查找到2209及2109單位的通氣喉曾經切割，其中2209室廚房設有兩部抽氣扇，而廚房及洗手間之間的牆壁亦鑿了一個孔，因此當抽氣扇開啟後，洗手間的負壓情況亦將會很強，因此若喉管有很小的罅隙，壓力已足以令到渠內的病毒抽出及令屋內人士受到感染。他相信，病毒經由喉管傳播，故建議撤離，待完成消毒及檢查喉管。

對於懷疑出現橫向傳播，袁國勇解釋09單位及31單位相隔天井及走廊，而抽氣扇的方向亦是對外，故相信環境因素不大，估計可能涉及共用空間而出現交叉感染。

歐家榮視察後表示，將會在浴室、渠管等地方採集樣本進行測試。環保署代表則表示，愛暉樓40年樓齡，本身污水渠及氣喉設於屋內，有屋主表示在室內嗅到洗手間的氣味。

▲ 有救護人員到達友愛邨愛暉樓。 （陳靜儀攝）

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記者：曾卓鋒、鄧凱文