【垂直傳播】袁國勇指相信愛暉樓個案由喉管傳播 建議09室座向單位住客撤離
今日（9日）新增14宗確診新冠肺炎個案，另有約10宗初步確診，其中2人均居於09室單位，連同早前一名71歲嫗，該廈已連續3層09室單位有人中招，詳情請看：【下一頁】；港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、房屋署、建築署今（9日）傍晚約5時半到場視察。
袁國勇表示，是次調查結果顯示，2309室估計為最先發病的地方，留意到有垂直傳播的情況出現在2209室及2109室，亦有出現疑似橫行傳播到2231室，但現時未知是向上或是向下傳播，惟估計向下傳播機會較大。因此，他認為09座向單位的住客需要在今晚撤離，防止病毒經渠傳播。
他續指，調查找到2209及2109單位的通氣喉曾經切割，其中2209室廚房設有兩部抽氣扇，而廚房及洗手間之間的牆壁亦鑿了一個孔，因此當抽氣扇開啟後，洗手間的負壓情況亦將會很強，因此若喉管有很小的罅隙，壓力已足以令到渠內的病毒抽出及令屋內人士受到感染。他相信，病毒經由喉管傳播，故建議撤離，待完成消毒及檢查喉管。
對於懷疑出現橫向傳播，袁國勇解釋09單位及31單位相隔天井及走廊，而抽氣扇的方向亦是對外，故相信環境因素不大，估計可能涉及共用空間而出現交叉感染。
歐家榮視察後表示，將會在浴室、渠管等地方採集樣本進行測試。環保署代表則表示，愛暉樓40年樓齡，本身污水渠及氣喉設於屋內，有屋主表示在室內嗅到洗手間的氣味。
TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：曾卓鋒、鄧凱文