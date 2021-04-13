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【親子本地遊】Buscation平遊各區發掘本土景色　沿九巴線遊屋邨打卡品嚐人情味

親子好去處 00:00 2021/04/13

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Buscation平遊香港發掘獨特景色，跟著九巴去旅行遊特色屋邨打卡。

疫情下最愛去旅行的港人不能出國遊玩，不少酒店推出Staycation，甚至連航空公司都推出Flycation，九巴則推介市民來一趟「Buscation」，平價車費漫遊香港，一家打細發掘香港各大隱世靚景，靜靜地欣賞香港獨特的街頭景色，仿佛去一個小旅行一樣。九巴推出Buscation路線天書，介紹8條路線，讓大家乘搭九巴在市區走走，發掘不同地區的美食及特色打卡位。

跟著九巴2A路線去旅行。（梁節儀攝）

TOPick今次帶大家跟著九巴去旅行，搭上九巴2A路線，從美孚巴士總站出發，目的地是牛頭角樂華邨。巴士會行經多個具特色的公共屋邨，貫通東西九龍的路線。

當中，巴士會途經11個公共屋邨，如蘇屋邨、李鄭屋邨、元州邨、長沙灣邨、麗閣邨、真善美村、東頭邨、坪石邨、啟業邨、牛頭角下邨及樂華南邨。途中，市民可以下車到不同的屋邨遊樂，尋找特色店舖，在拍照熱點拍下文青照，製造美好親子時光。

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五大打卡點

蘇屋邨燕子亭

蘇屋邨燕子亭。（梁節儀攝）

蘇屋邨「燕子亭」位於櫻桃樓旁側，外形是弧形涼亭，天花上重新髹上蘇屋邨背景的油畫，配上燕子自由自在飛翔的畫面，重現屋邨的活力。

亭上畫著蘇屋邨的景色。（梁節儀攝）

坪石邨天井

坪石邨採用單塔式的樓宇設計，大廈如四方城般，中間呈現中空，站在大廈地面往上拍，能夠拍攝獨特的圖案及特色照。

坪石邨井字型公屋。（梁節儀攝）

彩虹邨感受七彩世界

彩虹邨七彩樓宇設計。（梁節儀攝）

彩虹邨是香港早期興建的公共屋邨，共11座大廈均髹上七種顏色，繽紛的外牆及鮮豔的籃球場充滿清新氣息。彩虹邨更在1965年榮獲香港建築師學會銀牌獎。

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啟業邨特色籃球場

啟業運動場屬本港少見的室外有蓋街頭籃球場，運動場增添不少香港本土元素設計，支柱上更印有「香港」、「啟業」、「主場」等字眼，本土味濃厚，更有多句勵志字句，鼓勵香港人。

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樂華邨停車場藍色隧道

樂華南邨的停車場頂樓上，有著前後排的藍色圓洞結構，配合陽光的照射角度，可以拍下玩味又美觀的畫面。

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九巴《樂活‧優遊》路線天書【按此

路線資訊：

路線：樂華↔️美孚

路線全長：12.5公里

巴士站數目：31個（包括總站）

開辦日期：1952年12月22日

主要用車：12米雙層巴士

價錢：每次$6.2

（**由於九巴暫未有對推介路線提供優惠，每次上車需再支付全數車費，九巴建議市民購買九巴月票$780，扣除「公共交通費用補貼」後$586.7。）

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者：梁節儀

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