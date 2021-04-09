信和集團兩項發明奪日內瓦國際發明展金獎　將研究「可穿戴式冷風裝置」應用於工作環境

▲ Cool Jet為「可穿戴式冷風裝置」。（信和集團提供）

信和集團兩項自行研發項目CoolJet 及Mobile IAQ Robot 於2021 年日內瓦國際發明展獲頒金獎。

兩個發明分別為集團首屆員工創新計劃的冠軍及決賽入圍項目，其中CoolJet為一項專利技術，設計成「可穿戴式冷風裝置」，適用於有通風需要及溫度較高的工作環境。外套以雙層設計，內置由熱電冷卻器、風量分配系統和冷卻系統組成的溫度調節器，讓冷空氣於外套夾層之間流動，同時將熱空氣散發到四周，保持通風。

另一項獲獎發明為Mobile IAQ Robot，它附有自動導航系統，並配備專屬儀表板及管理系統，可用作室內空氣質素檢測器及顯示器，持續檢測多達9個室內空氣質素參數，包括空氣中的懸浮顆粒PM1、PM2.5和PM10。機械人的螢幕和網上儀表板更可實時顯示室內空氣質素數據，讓用戶按數據即時作出相應的糾正和改善措施。

▲ Mobile IAQ Robot可用作室內空氣質素檢測器及顯示器。（信和集團提供））

信和集團副主席黃永光表示，深感榮幸集團兩項發明能獲奬，樂見香港科研成果及同事發明備受國際肯定。他說，十分重視前線同事的健康，尤其是在炎熱潮濕的香港和新加坡，會進一步將CoolJet的概念轉化為實際應用方案，為同事帶來更舒適安全的工作環境。

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責任編輯：黃悅晴

