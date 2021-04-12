【育兒心得】兒童整日哭鬧源於不懂表達情緒　遊戲治療師教家長以繪本解開心結

▲ 不少家長常說不懂教小朋友，Ms CooL最常回應家長的，是想明白孩子的世界，就要用孩子的高度出發。

遊戲治療能幫助孩子表達感受，抒發情緒，有遊戲治療師更以故事繪本作橋樑，將空泛的道理轉化成具體的圖像信息，家長要是能運用當中的技巧，有助提升孩子的表達、創意及解難能力，甚至可改善親子關係。

從事酒店管理工作逾10年的Coolman Tang，數年前開始兼任遊戲治療師，為孩子作個別輔導，她笑言，當初並沒有想過要發展另一項事業，只因觀察到哥哥的兒子Japser個性非常害羞，一直想找方法幫助他，因此數年間分別修讀了兒童遊戲治療、日本繪本故事導師、繪畫分析師、家庭治療師，甚至兒童情緒行為教育管理等課程，Japser也成為她第一個成功輔導的對象。

▲ Ms CooL 指疫情下不少家長及孩子均在家工作、上課，或多或少會令家人關係繃緊，藉由繪本可讓大家互相溝通分享。

現年6歲的Japser與Ms CooL經常像糖黐豆，平日也最喜歡跟她玩，更會說出「Ms CooL最明白他」這些窩心說話。然而他年幼時對身邊一切事情都很敏感，別人談天說笑都會誤以為對方是取笑他，Ms CooL嘗試以遊戲方法助他抒發情緒，慢慢發現他開始願意與人接觸，個性活潑了，也懂得表達，現時與爸媽更建立了互相尊重的關係，一家經常開家庭會議共同作決定，親子間的凝聚力很強。

她有感遊戲治療可幫到小朋友，其後在網上分享心得，接觸到不少家長主動求助，並累積了相關成功個案，漸漸構思把事業重心轉移到教育工作上，兩年前創立自己的教室，也積極與不同機構合辦課程。

繪畫分析助溝通

Ms CooL強調，只要用對工具，教導過程也可以很輕鬆，像遊戲治療中的繪畫分析。曾有一個小男孩，每天上學也會發脾氣，媽媽已帶他見過多位治療師，初見面時孩子態度敷衍，Ms CooL先用小玩具，遊戲跟他建立信任，再嘗試要他畫一幅屋樹人的圖畫，然後讓孩子分享圖畫中所代表的事物。「這是入門版的繪畫分析，男孩也願意表達，慢慢解構到孩子的情緒並非來自學校，而是來自家庭，因男孩常遭爸爸拒絕、經常被呵責『不要這樣、不要那樣』；當了解事件後除了著手改善家庭關係，也藉遊戲解開他的心結，並告訴他當有情緒時可以如何表達。」

另一位於一年級下學期開始接觸Ms CooL的小朋友，同樣是每天返學也哭得歇斯底里，回到學校也一直大叫大喊，老師和家長都承受很大壓力。Ms CooL與他上一對一課堂，慢慢由他自己說出上學、補習很辛苦，加上媽媽經常在人前批評他「甚麼也做不好」，令他欠自信。

Ms CooL指，這個案一直持續輔導了兩年多，過程轉變很大，孩子第一個月已願意上學，兩年間由欠自信到信心爆棚，現仍在提升學習動機方面作輔導。她不諱言家長一般都想一兩堂便看到效果，她會在每一節完結後清晰告訴家長課堂中的觀察及孩子的進步，但過程也的確需要家長的耐性及配合。

▲ 生活中難免會遇到想做卻不能做、想玩卻不能玩的時候，長谷川義史《我也好想去遠足》用想像力化解不快，不單讓心情好轉，還增添生活中的趣味。

培養品德及修養

除了繪畫分析，Ms CooL近年亦多會利用日本繪本故事作遊戲治療。她稱，早期多選用台灣繪本，但當中的構圖、信息較直接，相對日本繪本色彩繽紛、畫風誇張及內容天馬行空，較能吸引小朋友主動閱讀。

「日本繪本沒有硬性的閱讀規則，多只配以小量文字，孩子可按照圖畫自行揣摩故事，也可創作新的故事情節，而不同年齡的孩子對故事內容可作不同理解。日本學校更會教小朋友就繪本開放式的結局自行想像及創作，藉此訓練邏輯思維、提升詞彙量、表達及組織能力。而大人聽完小朋友創作的結局後，不要質疑或批判，只要接納、欣賞便可。」

Ms CooL推介家長使用一些有學術元素的日本繪本，並學習一些策略性的伴讀方法。「家長可選擇內容與孩子情況相近的繪本，以第三者的角度代入故事，看完後可先由爸媽分享自己對故事的感想，再引導孩子說出看法，幫助孩子思考情緒背後的原因，從而找出解決方法。」

▲ 宮西達也的《明天的我》，向着一天比一天進步的目標前進。

她常使用的，有宮西達也的《明天的我》、吉竹伸介的《猜猜我在比甚麼》、長谷川義史的《我也好想去遠足》，還有中屋美和的《蠟筆小黑》。她稱，蠟筆是小朋友日常接觸的事物，繪本以蠟筆代表不同性格的人物，形象化地講述品格及同理心，讓小朋友簡易地吸收很深的道理。

「也有些繪本能向孩子灌輸禮儀及守秩序等元素，孩子的理解能力有限，若家長單純用文字及說話去表達一些大道理，他們未必能清晰明白，繪本則能加深孩子對品德的印象。此外，伴讀時家長應放下身段，由小朋友角度出發，扮下嘢、變下聲，過程中也會有得著。」她說。

開辦網上家長課

因為疫情，令世界改變，也讓網課成為常態。Ms CooL最近便與ILK Learning合作開辦網上繪本導讀技巧課程，先後拍了一系列影片教家長講故事，除了分享如何選繪本，也有理論、技巧及示範環節。「網上課堂對成人更有效益，家長毋須放工後還要趕上堂，更可隨時重溫，課後亦可延伸與導師討論。」她笑言課程反應不俗，也新增了為小朋友而設的故事班，以繪本幫助他們建立組織及表達能力。

Ms CooL在過往接觸小朋友的經驗中，常感到家長往往太快要小朋友成長，或是高高在上以父母角度向小朋友發指令。「就如小朋友哭泣，家長總是說不要哭！但為甚麼不要哭？為甚麼不可以表達自己的情緒？」

不少家長常說不懂教小朋友，Ms CooL最常回應家長的，是想明白孩子的世界，就要用孩子的高度出發。她感恩所學的知識能幫助孩子認識自己的情緒，學會跟情緒做好朋友。「遊戲治療讓我感受到生命影響生命，小朋友微小的進步已給我很大滿足感。」

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善用繪本好處多

1.角色投射：要有效改善孩子行為，選一本相關主題的繪本，用說故事形式表達該行為，家長在適當時候可以問：「如果你係佢，你會點呀？」這樣孩子可用第三身的角色去分析，也易於表達和嘗試解決問題。

2.具體清晰：孩子各方面的認知還在發展中，單是語言對他們來說很抽象，繪本可作為工具，協助表達所想，比只「用口講」更有效果。

3.提升親子關係：家長可以借講故事時間灌輸價值觀，同時了解孩子的想法，孩子在睡覺前有講故事時間，情緒控制往往更穩定。

記者：李越樺