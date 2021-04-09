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【理大暴動】64人被控暴動分3案審理　排期2023年開審

社會 18:13 2021/04/09

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理大暴動案被告首度提堂時由旅遊巴押送到法院提堂，現時64名被告均准保釋候審。(經濟日報資料圖片)

2019年11月中旬反修例風波持續，警方包圍理工大學，有示威者於油麻地、佐敦一帶反包圍理大外的警方。警方於同年11月18日驅散及拘捕近千人，其中64人被控暴動罪及分3案轉介區域法院審理。3案今（9日）移師西九龍裁判法院提訊，法官將3案再分拆成7組進行審訊，全數排期至2023年開審，其中1組審期排期至2023年12月27日至2024年2月16日；各被告續准保釋候審。

首案涉及共25名被告，年齡介乎16至45歲，各人被控1項暴動罪，將分拆成3組受審。控罪指，被告於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。

第1組名被告包括梁少明、謝健樂、黃家榮、張創發、郭傑超及劉思彤，審訊排期至2023年4月3日至5月11日；其中梁少明另被控管有1個能發出鐳射光束的裝置。

第2組名被告包括蘇定楠、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、馮文杰、張健森、張敖妍、蘇浩臻、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒，審訊排期至2023年10月24日至11月27日。

第3組被告包括16歲男生、余柏鏗、何健聰、施銘洋、李卓朗、李永賢及梁健平，審訊排期至2023年1月3 日至2月16日。

其中16歲男生另被控管有35條索帶；何健聰被控管有索帶及扳手；余柏鏗則被控管有能發出鐳射光束的裝置。

次案涉及共20名被告，年齡分別介乎17至31歲，同被控1項暴動罪，分拆2組受審。控罪指，各人於2019年11月18日在油麻地窩打老道及咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。

第1組被告包括翟耀瑋、陳卓男、陳志遠、周豐德、周家豪、朱梓瑩、17歲女生、洪家穎、黎國文、林煒綸及李傑思，審訊排期2023年2月20日至3月24日。

第2組被告包括鄭文豪、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信及李浚維，排期2023年12月27開審，並預留審期至2024年2月16日。

第3宗案件涉及19名被告，年齡介乎17至34歲，同被控1項暴動罪。控罪指他們於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。

第1組被告包括羅凱欣、吳穎貽、伍潤民、龐志佳、潘曉東、Pun Dhan bahadur、黃浩軒、王子豪，審訊排期2023年6月12日至7月10日。

第2組被告包括林樂進、林廸倫、劉思琪、17歲女生、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、王志聰、王俊元、黃文澤及黃梓泓，審訊排期2023年8月21日至9月29日。上述共64名被告續准保釋候審。

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記者：王仁昌

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