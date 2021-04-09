【選舉制度】曾國衞：已有初步名單界定「基層社團」及「同鄉社團」

▲ 政務及內地事務局局長曾國衞指，當局已有初步名單界定「基層社團」及「同鄉社團」。（陳國峰攝）

選舉委員會第三界別中，將新增「基層社團」及「同鄉社團」等團體，政務及內地事務局局長曾國衞指，當局已有初步名單界定「基層社團」及「同鄉社團」，將與民政事務局商討敲定最終名單。

曾國衞今在立法會一個小組委員會表示，同鄉社團方面，港府會因應其實際代表性、廣泛代表性及社團的實際情況，敲定名單；基層團體方面，港府會以團體與相關部門過往的合作情況、代表性，以及過往協助市民的情況，作挑選的準則。

民建聯立法會議員陳克勤關注同鄉社團及基層社團的定義為何，指不少社團的組成複雜，舉例指福建社團聯會轄下有250個分會，總會有超過70名副主席； 基層社團中則有康樂會、福利會等，他促請政府清楚界定社團代表的定義。

工聯會立法會議員麥美娟亦關注基層及同鄉社團的定義，建議當局可以表列形式，列出所有合資格的團體，認為有關做法較好，「不會甩甩漏漏」，可確保全面地列出合資格團體。曾國衞回應指，當局正審慎考慮不同做法，承諾不論以任何方式，都會在法例上清楚列明有關社團定義。

新民黨主席葉劉淑儀指出，不少外國政府對於香港完善選舉制度，作出「子虛烏有的指控」，質疑港府沒有作出反駁，建議港府傳召有關領事「當面罵一次」，要求他們指出香港完善選舉制度如何違反《中英聯合聲明》。曾國衞指，同意葉劉淑儀所指，海外政府對香港作出子虛烏有的指控，稱不少歐美國家不斷攻擊本港和干擾本地事務，強調港府會盡努力，對外重申反對立場和聲音，做好解說工作。

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記者：尹櫻霖