【升中派位】中產父母身教閱讀睇卡通學英文　鮮魚行學校小六生苦讀升Band 1英中

▲ 鮮魚行學校小六女生吳天睿，獲Band 1中學中華基督教會銘基書院取錄。

中一自行分配學位於上周公布結果，有人歡喜有人憂，獲心儀中學取錄的學生家長已收到通知。位於大角咀的鮮魚行學校小六女生吳天睿，獲同區Band 1英中——中華基督教會銘基書院取錄，她感謝學校及家庭教育，讓她發揮所長，如願升上好學校。

爸爸尊重女兒選校意願

11歲的天睿家住美孚新邨，屬於深水埗區校網，爸爸吳生希望小朋友能在油尖旺區升讀Band 1中學，早年得悉鮮魚行學校是一間充滿愛心的小學，因此在女兒小一自行分配學位階段，為她揀選了該校。吳生憶述當年校方給予小朋友4堂先導班，女兒完成課堂後，隨即問她意見︰

我問她是否喜歡這間學校，她說喜歡，也想在這裡讀書，我就尊重她的意願。

天睿的成績向來很好，經常考全級第一，名次不出三甲，升小時也獲不少直資、私立小學取錄。別人看來天睿可以有更好的選擇，亦有感鮮魚行學校是較基層的小學，不解吳爸爸何以最終讓女兒入讀該校。吳生坦言「是女兒讀書，不是我讀書」，女兒的意願比較重要，而且也跟他的成長經歷有關。

▲ 爸爸吳生尊重女兒的選校意願，天睿和弟弟同在鮮魚行學校就讀。（受訪者提供相片）

基職出身父鼓勵服務別人

出身基層家庭的吳生在長沙灣成長，住過木屋區、公屋，憑努力入讀香港大學主修數學及物理，並以一級榮譽畢業。其後他在母校港大任教，現時擔任富豪的私人顧問，一家住私樓。他坦言︰

有公屋住不失禮，我不介意告訴別人，我住過木屋區、公屋。現在生活好少少就看不起人嗎？

吳生與太太育有一對子女，天睿還有一個9歲的弟弟，同在鮮魚行學校就讀，是小三生。他為孩子選校「主要睇學校有無心機教」，鮮魚行學校的支援及教導令他非常滿意，更比預期還要好得多。

天睿自小愛閱讀，爸爸從旁觀察認為女兒是一個讀書人，自覺學習不必父母操心。學校亦給予足夠的支援，有不少社會服務活動，讓小朋友有機會服務別人。爸爸期望女兒︰

大學讀一科她喜歡又能學以致用的，將來工作可以幫到人，又能夠養活自己，開開心心過一世。

▲ 基職出身的吳生鼓勵子女服務別人。（受訪者提供相片）

每周看2至3本英文書

天睿對於能夠升讀心儀的中華基督教會銘基書院，感到既開心又有成就感，因為她為了入讀Band 1中學，花了很多時間及努力裝備自己。除了個人奮鬥外，她亦歸功於家庭環境，為學習帶來正面影響。她最擅長英文，每周看2至3本英文書。

小時候爸媽會教我英文字詞，又會給我看一些英文卡通節目，訓練我的英語能力。

吳氏夫婦都喜歡讀書，書不離手的好習慣影響了天睿，令她愛上閱讀。名列前茅的她沒有補習，當學習遇到困難時，例如不明白老師教授的內容，便上網查資料惡補，平常在學校抄筆記，並會預習下一課書的內容。家人在考試前會簡單考考她，讓她知道自己的水平。

她提及學校功課適量，平均1至2小時就完成，有更多時間閱讀課外書。而學校安排課外活動，例如做義工探訪老人院、與聽障人士合作表演、免費遊學團等，都令她擴闊眼界，見識新事物。

▲ 鮮魚行學校校長施志勁相信每個學生都有發光點。（學校提供相片）

校長︰自信是從小建立

吳生當年到鮮魚行學校為女兒遞交入學申請表，第一個見到的教職員正是施志勁校長。施校長憶述天睿初入學時較怕醜，在父母及老師鼓勵下，加上參與社會服務活動後，慢慢建立自信。

施校長曾組織義工團邀請天睿參加，她亦爽快答應，還表示會帶同弟弟一起參與。他眼中的天睿不但成績好，而且很上進︰

天睿由怕醜文靜的小女孩，變成有擔當、有責任感的人。她願意嘗試，不因困難而放棄。

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基層出身的施校長相信每個學生都有發光點，只是基層學生或許因家庭環境，而欠缺自信和膽量，他希望學生克服心魔，認為「能力可以後天培養，自信卻是從小建立」。他期望︰

將學校成為一個家，我們重視學業成績，但品德更重要。

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記者：駱秀玲