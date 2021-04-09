林鄭稱熱廚房仍熱　籲從政者勿介意得不到掌聲

▲ 林鄭月娥（右）表示，熱廚房溫度雖降但仍然熱。（民建聯提供）

香港政治生態的變化已翻天覆地，民主派總辭後由建制派主導立法會，加上港區國安法的實施，以及即將修改的選舉制度。不過，特首林鄭月娥稱熱廚房依然很熱，寄語從政者要有心理準備「不會得到好多掌聲。」

林鄭月娥接受民建聯主席李慧琼訪問，形容政府這個熾熱廚房，溫度開始下降，「但它都是熱的」，因為市民對政府有期望，即使遇上與政府無關的事情，例如疫情，只要生活大受影響就要發洩，所以從政者要有心理準備，不會得到太多掌聲或讚賞。

擔任了特首將4年的林鄭又稱，從政者要堅守服務市民的心，但不要太介意每件事都獲市民認同、要民望，否則在香港的環境下會很痛苦，又勸喻要堅持原則、堅定立場，但不代表不聽意見，因為其一治港理念是以人為本，即普羅大眾，所以要「接地氣」聽市民意見，也要平衡各方意見、訴求。

民建聯決定將目標由「參政議政」改為「參與管治」，所以開設培訓管治人才課程，目前正在招生。曾埋怨民建聯沒有為港府供提人才的林鄭月娥，於訪談中表示歡迎，更認為管治人才不限於立法會層面，也可以與政治分享人才，進入行政機關。

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