【無限斜棟有限公司】夫婦保持私人空間令婚姻保鮮　葉童忘卻年齡枷鎖活得自在

▲ 葉童忘卻年齡，故活得自在。

已有近10年沒有參演港劇的葉童，繼之前客串演TVB劇《香港愛情故事》後，她亦參演正在播出的ViuTV劇《無限斜棟有限公司》。葉童早前接受TOPick訪問，身為影后的她樂於跟新一輩演員合作，並大方認為在片場內是人人平等，只要相互尊重便可以，不用拘泥於輩份之分。

此外，熟女們都想盡方法凍齡，現年57歲、保養得非常好的葉童崇尚自然美，認為保持心境開朗就是最佳保養品：「已忘卻自己的年齡，這只是數字而已，只要生活開心，覺得狀態好好已經可以了。」

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▲ (湯炳強攝)

葉童稱讚盧慧敏

ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》找來不少資深演員客串，當中葉童與盧慧敏合演母女。葉童所演的角色是為追求事業及自已喜歡的生活方式，將女兒寄養在別人家，可說是帶點自私的媽咪。

葉童憶述拍攝第一天，就要跟盧慧敏上演吵架的戲碼，她大讚這位新人領悟力強：「一埋位已很有火花，大家的情緒爆發。拍攝前導演跟我們討論過那幕戲，盧慧敏是位很受教又聽話的小朋友，覺得她頗有領悟性，做演員要講求敏銳度，她有著這感覺，所以演出時很快便投入到。」

▲ 葉童於劇裡演盧慧敏的母親。

不擺影后架子

縱然演戲資歷深厚兼屬影后級人馬，葉童卻不會恃老賣老，也不特別看重輩份：「每位演員在一齣戲裡是平等，雖然我的經歷比她多，並不代表我認識她的角色會較深，所以不會作任何提點，只是做回協助到演員的事，儘管不用在場，我也會『畀』對白對手，或給予對方視線，大家是共同去完成這幕戲。」

葉童覺得演員間貴乎相互尊重：「若果你沒有禮貌或對戲時不在場，我亦不需要去特別關注，雙方是互動，所謂你敬我一尺，我敬你一丈，我遇到的新人也都不錯。」

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回憶母親關係

劇中葉童跟女兒關係疏離，至於現實裡跟母親的關係，葉童謂那年代的孩子「天生天養」，父母忙於掙錢養家，不會給予過多的關注。

她回憶說：「父母覺得餵飽我們已代表關心，又經常將我們跟人家孩子比較，譬如說細表姐比我叻，其實關我何事呢？大家並非如朋友般相處，階級性及權威性會較重，是在父母的打罵下長大。」不過隨年月流逝，葉童與父母親的關係比前親密，亦明白當年他們的辛勞。

年輕走紅感迷失

其實葉童一向很獨立，當年16歲已兼職任模特兒，因拍廣告認識當時任導演的陳國熹，在對方引薦下加入電影圈，在1982年演出處女作《烈火青春》。

影片由新浪潮導演譚家明執導，與張國榮合演，因為題材大膽在當時頗受注目。不過她坦言初入行時遭父母反對：「因為沒接觸過，他們不清楚是甚麼一回事，感覺這圈子複雜又三教九流，但又覺得找到份工作也不錯，而我又有著堅持的心。」

葉童自言讀書不叻，加上未清楚自己路向，故決定予自己3年時間作發展，結果在《烈火青春》演出不但受好評，後來更憑電影《表錯七日情》奪香港電影金像獎最佳女主角。

當年以20歲之齡封后，葉童自言當時感覺有點迷惘：「初入行已受大眾關注，可以演到不同的電影兼奪獎，其實都很迷糊，因為自己欠缺戲劇訓練，純粹完成一些演出工作，不知道自己對與否，但又有著那樣的成就。於是會反問自己以後就這樣做下去？是否很有天份？很叻呢？但又自知不是。」

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享受演藝工作

靠著累積拍戲經驗，葉童從中慢慢摸索而變得清晰：「當年和梁家輝合作《婚姻物語》，而大家當模特兒時已認識，令我明白那份熟悉感及輕鬆感，令人更易投入去演。」結果她憑此片第二度在香港電影金像獎封后。

另外，葉童又憑電視劇《新白娘子傳奇》、《倚天屠龍記》等在內地及台灣爆紅，再創事業另一高峰。在10多年前，她主力演內地劇及舞台劇，直至約3年前再度活躍於香港演藝圈，演出不少港產片及港劇。

她謂近年對演戲的認識加深，找到當中的樂趣，所以從沒想過退休：「反而是想方法令自己更進步，始終女演員受年齡所局限，但每個角色也有其潛質，怎樣可令角色更有內容呢？我依然有著這團火。」

▲ 葉童於《倚天屠龍記》同時飾演「殷素素」和「趙敏」。（網上圖片）

夫妻相處重空間

葉童與丈夫陳國熹結婚已32年，期間葉童更有段時間長駐內地拍劇，夫妻更要分隔兩地，可是葉童卻坦言沒刻意去維繫，夫妻間了解對方的工作性質，「人與人之間儘管多親密，也要保持一定的距離，正如古代有句說話『相敬如賓』是很正確。」

她認為如果待親人如朋友一般，自然會變得有禮貌得多：「否則就如『老奉』一樣，每樣事情也變得理所當然，希望保持著相互尊重及少許距離，感情會更持久及好一點。」

說到要分隔兩地，夫婦間的信任是否很重要，葉童說：「由日常生活細節已了解這人是否值得信任，如果覺得他可信，就應該百分百信任，若他某些行為令你不可信，無論他做甚麼也沒用。」

▲ 葉童與丈夫陳國熹。（取自微博）

心態取決一切

公認葉童打扮入時，而且到今依然保持勻稱的身段，但她竟沒太刻意去修身：「因為疫情的影響令我明白身體健康的重要性，才開始做多一點運動，加上吃得比較健康，飲食方面少油少鹽少糖，感覺比前弗一點。」

自言懶惰的葉童不做太劇烈的運動，喜歡選擇做伸展運動比如瑜伽：「透過瑜伽令我平靜下來，我是循序漸進型，覺得自己條腰可彎多一點點，會感覺有點樂趣。」

至於護膚方面，葉童認為正面的心態就是最佳的保養品：「我會忘記自己的年齡，若果不看報章也不會記起幾多歲，這只是數字而已，只要活得開心，自覺狀態好好已是最佳保養」

生性豁達的她認為做人要放鬆點，不要太執著：「別把事情看得太灰或嚴重，相信人生總有高有低、有危亦有機，會容易點去面對。正如演員的生涯也有高低，難道永遠只望著最高一點？這樣不會感覺開心，應該著眼所擁有的東西，其實每一天也是我所值得珍惜，並非只懂回頭望或思索將來。」活在當下，隨緣自在。

記者：游艾維

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