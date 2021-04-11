【人格分裂】青春期起覺醒分裂出25種人格　23歲少女學共存：我們同用一張臉

▲ 英國一名23歲女子聲稱自己患有俗稱「人格分裂」或「多重人格障礙」的解離性身份障礙症。

英國一名23歲女子聲稱自己患有俗稱「人格分裂」或「多重人格障礙」的解離性身份障礙症（Dissociative Identity Disorder, DID），一個身體內擁有25種不同人格，令她的日常生活被嚴重打擾，甚至無法正常工作。

▲ 英國少女Bo Hooper自青春期起，意識到自己體內有不同人格存在。（圖片來源：Bo Hooper IG）

綜合外國媒體報道，英國德文郡23歲女生Bo Hooper自青春期起，意識到自己體內有不同人格存在。當時她的其中一個中年女性人格Texas，對她的朋友做出敵意反應，令她開始覺醒自己患有多重人格。

Bo Hooper聲稱，自己體內存在著25種人格，當中包括5歲女童Layla、13歲少年Toast及性感辣妹Tracey。「他們」有不同的食物口味、著衫風格，甚至有不同伴侶。

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每一個人格出現時長不一，有一些可能只是出來幾分鐘，又或者可以主掌身體幾天…令Bo Hooper難以正常工作，甚至連她的男友也只能苦候她回來：

有一個人格叫Tracey，她跟我的性格相差十萬八千里。因為我非常怕醜，她卻充滿自信。她去夜店一定會被男生邀請飲酒，有次她為了跟一個男人借煙，竟然吻了對方，我根本不食煙。

症狀令她容易出神，她形容自己就像上了一架開往某地方的車輛，到達時卻忘記走了哪條路、看過哪些風景。她會用畫像紀錄自己的心情，以及嘗試記低不同人格的特點，學習與之共存：

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解離性身份障礙症一般是由創傷所致，心理健康基金會Mind發言人Rosie Weatherley表示，患者的每個人格狀態，都有不同思考模式，價值觀不一，而當中會有「某個」感覺最像自己，也就被人稱為「主人格」。

▲ Bo Hooper與男友。（圖片來源：Bo Hooper IG）

她建議，患者可以嘗試養成寫日記習慣，讓自己更了解每個人格之間的關係，也可嘗試做一些實際事務，如戴手錶、列出朋友及家人詳細聯絡方式，或在家中留下寫給自己的字條訊息，在日常生活中幫助自己。

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責任編輯：羅嘉欣