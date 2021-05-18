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【靚太安樂窩】屯門1700呎四層獨立屋開揚廚房　連露天平台種植香草享下廚樂

休閒消費 09:00 2021/05/18

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今集《靚太安樂窩》帶大家參觀屯門The Carmel，單位設計以簡約度假風為主。Grande Interior Design室內設計師Matthew著重於「人性化設計」，因此以屋主一家的生活習性作為全屋設計出發點，感覺既簡潔又極具時尚感。

善用傢俱擺設歸一視覺效果

單位實用面積1722平方呎，住有一家三口連傭人。Matthew善用獨立屋面積較寬闊的優勢，度身訂造一系列的高身入牆式書櫃、半中島餐枱和小型酒吧連收納櫃等大型傢俱，可增加客飯廳儲物空間之餘又能連貫整體簡約設計。

點擊大圖了解廚房及客飯廳設計：

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廚房

牆身和地下分別用上深淺不一的雲石瓷磚及地磚，而高光焗漆的廚櫃密度高無縫隙，有超強防污能力，容易打理之餘，感覺更簡潔。

客飯廳

客廳用色柔和，以白色配上木系色調讓單位更有簡約時尚的感覺。而飯廳位置擺放極具懸浮效果的半中島枱面，兩旁分別配搭長木凳和普通飯椅，方便騰出更大走動空間。

房間

點擊大圖了解主人套房及兒子房設計：

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主人套房

因為戶主希望房間有度假感覺，所以設計師特意用白色床鋪配以深色布藝床頭用作裝飾，又加添射燈和坐地床頭燈方便隨時調節室內光暗。另外，衣帽間在改造後增添了L型曲尺衣櫃讓男女戶主收納更多衣物和手袋。

兒子遊戲房及睡房

為了兒子日後可有更多私人空間，戶主預留遊戲房給兒子暫作休閒玩樂之用。而睡房設計則設上下格床和木系顏色衣櫃，既可收藏衣物又可增加收納空間。

點擊大圖了解多功能房及其他設計：

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多功能房

設計師清拆其中一個洗手間來擴大多功能房間面積。除了放置健身器材和書枱外，亦有足夠位置給屋主和朋友麻雀耍樂。

單位經改造，實用和休閑感兼備，而室內裝飾元素亦相當乾淨俐落，整個工程約$258萬，細項如下：

  • 傢俬：$40萬
  • 木工：$35萬
  • 泥水及防水工程：$30萬
  • 冷氣及其他：$20萬
  • 水電煤工程：$15萬
  • 油漆：$12萬
  • 清拆及雜項：$8萬

單位面積

  • 客飯廳+玄關 363平方呎
  • 廚房 92平方呎
  • 洗手間（客廁） 16平方呎
  • 花園 350平方呎
  • 兒子遊戲房 63平方呎
  • 工人房連廁 41平方呎
  • 兒子睡房 82平方呎
  • 洗手間（客廁） 35平方呎
  • 多用途功能房（gym room +書房） 147平方呎
  • 露台（3） 55平方呎
  • 主人套房 （連廁所，衣帽間）  249平方呎
  • 露台（4） 104平方呎

廚櫃飾面選擇多元化

市面上的廚櫃門板飾面有多款選擇，除了亞加力板及焗漆，其中意大利FENIX納米技術材質能抗指紋和具熱能修復表面輕微刮痕的能力；而最新的陶瓷石則堅固耐用且紋理細緻，使廚房設計更富時尚感。至於櫃身，則建議選用防潮力和承重力較佳的七層夾板，適合香港潮濕天氣。

廚房設計小貼士資料提供: 煤氣公司 Mia Cucina(www.towngasmiacucina.com)

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責任編輯：張懿慧

廚具 家品 設計 健身 工程 設計師 THE CARMEL 屯門區 屯門 家具

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