【賞你住】逾80參與酒店優惠名額已換畢　文華東方雙人食+住+詠春班最平1,600元起

▲ 文華東方酒店。（經濟日報資料圖片）

旅發局推出「賞你住」計劃，市民即日（9日）起可憑最消費滿800元的收據，換領500元本地酒店「Staycation」優惠，截至今日（9日）晚上7時，有逾80間參與酒店的優惠名額已換畢，但仍有一些未滿額的「滄海遺珠」，有酒店在扣除優惠後，雙人「食+全」最平399元起。

「賞你住」活動資訊網站：HolidayHK.com/zh-hk/staycationdelights

根據官網傍晚約6時許的資料顯示，中環文華東方酒店仍有少量優惠名額，其中雙人一晚住宿連早﹑晚餐及詠春等班，價錢由2,100元起，若扣除「賞你住」的500元折扣優惠，未計加一兩人入住最平由1,600元起。

▲ 柏寧酒店。（經濟日報資料圖片）

銅鑼灣柏寧酒店同樣尚餘少量名額，其酒店提供多個「Staycation」套餐，其中雙人一晚住宿連早餐及瑜伽或健身或畫班，最平899元起，4人行則最平1,099元起。換言之，市民以「賞你住」優惠預訂，扣除500元優惠後，雙人入住收費僅由399元起，4人同行每人計亦只需花約150元起。

旅發局表示，截至下午3時，逾50間﹑即逾三分一的參與酒店優惠名額已滿，而上午一度「冧機」的活動資訊網站已完成修復，市民可瀏覽酒店名單及資料，但需直接聯絡酒店預訂。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩