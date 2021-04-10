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【健康食材】4種常見菇類營養大解密　金針菇富含離胺酸助增強記憶

保健美顏 11:14 2021/04/10

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

4種常見菇類營養大解密，金針菇富含離胺酸助增強記憶。

菇類是港人餐桌上常見的食物，但各種菇類除了煮起來的風味不同，營養價值也各有不同。台灣營養師珊珊就在Facebook專頁拆解了4種常見菇類，包括香菇、金針菇、杏鮑菇、秀珍菇的營養價值和對健康的好處。

營養師珊珊指，菇類是營養又富含膳食纖維的好食材，她列出4種常見菇類的營養成分及功效，點擊下圖即看：

    點擊圖片放大
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文章獲「愛健康營養師 珊珊」授權轉載。

營養師：腸胃較敏感不宜進食過量金菇

坊間有說法指金菇有助減肥，並可抗癌，註冊營養師何梓姍（Rosanna）曾接受TOPick訪問時表示，金菇熱量十分低，每100克生金菇只有37卡路里，而富含膳食纖維，增加飽肚感，但她指出，減肥需要配合整體飲食及運動，不建議單靠進食金菇減肥。

她又提醒，菇類含有甘露醇，由於不能完全被小腸消化，故攝取過量或會引致腸胃不適，例如胃氣、胃脹、腹瀉。所以，腸胃較敏感的人士不宜進食過量金菇。

另外，每100克金菇約有58.8毫克嘌呤，屬於中等嘌呤水平。所以，患有高尿酸或痛風人士不宜進食過量金菇，以免痛風復發。

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責任編輯：羅嘉欣

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