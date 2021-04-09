【英國王室】白金漢宮宣布菲臘親王逝世　終年99歲

▲ 英國菲臘親王逝世，終年99歲。

英國白金漢宮於本港今晚（9日）7時左右宣布，英國菲臘親王與世長辭，享年99歲。英國主要建築物下半旗致哀。

菲臘親王是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的丈夫。聲明稱，菲臘親王今早在溫莎堡安詳離世，皇室成員陪伴在側。

英國白金漢宮今年2月表示，英女王伊利沙伯二世的99歲丈夫菲臘親王，因感到身體不適，被送入倫敦的國王愛德華七世醫院，作為預防措施，並強調強調與新冠肺炎無關。

與英女王結婚73周年

英女王與菲臘親王於1934年參加婚禮時邂逅，5年後墜入愛河。1939年7月的戰爭前夕，二人在達特茅斯（Dartmouth）的皇家海軍學院相見，當時英女王14歲，菲臘親王18歲，是一名離開在即的軍校生。菲臘親王年輕時身高超過1.9米，外表俊朗。

戰爭爆發後，菲臘親王加入海軍，故英女王只能在休假時見到他，3年內約見面2次。英女王曾在信中提到，二人喜愛跳舞，在倫敦的兩家夜店共舞譜出戀曲。

英女王本來可於17歲那年結婚，但父母認為她年紀尚小，最後二人於1947年12月20日共偕連理。為了結婚，菲臘親王放棄了所有希臘王室的名銜，以釋除不會繼任另一個國家的王位的疑慮。他更改從母親家姓氏蒙巴頓（Mountbatten），只以Philip Mountbatten這個英國平民名字迎娶伊利沙伯。

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記者：吳卓峰