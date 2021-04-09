【妨礙罪判囚】紅隧內慢駛認妨礙罪　工程師囚3周罰款5,000元

▲ 工程師涉於紅隊內造成妨礙，今於東區裁判法院被判囚3周及罰款5000元。(經濟日報資料圖片)

去年5.27有人發起「和你慢駛塞車大行動」以反對國歌法二讀辯論，26歲助理工程師涉以慢駛方式堵塞紅隧往香港方向的行車線，早前承認1項公眾妨礙罪及違反2項道路交通規例罪，今（9日）在東區裁判法院被判囚3周及罰款5,000港元。裁判官表示本打算判處社會服務令，惟被告擔心影響工作及生計而不願履行，最終判處入獄。

被告郭偉俊（26歲，助理工程師），他被控1項公眾妨擾罪，控罪指他在2020年5月27日，在香港海底隧道內（九龍往香港方向）以不合理速度慢駛私家車，對其他使用者造成阻礙。他另被控違反2項道路交通規例，包括車輛的水箱護罩安裝不穩固，以及強制性前燈故障。

辯方律師求情時指，被告是家中長子，家庭有經濟負擔。主任裁判官羅德泉原本打算判被告社會服務令，惟被告表示周末或有突發工程或機件故障，擔心社會服務工作會影響正職，令收入減少甚至被解僱。

感化官於庭上解釋，每人每周最多做須履行社會服務令8小時，若遇急事可請假。但被告堅持不願履行社會服務令，指平日工作大多為夜班，負責檢查大廈的電力，擔心若日間做社會服務會影響晚上工作表現，被告強調願意承擔法律後果。裁判官表示不會強迫被告履行社會服務令。

裁判官判刑時指，本案明顯是有組織事件，被告並非主腦，但有份參與，令本來擠塞的道路更加糟糕，影響上班市民；雖然犯案過程只有1至2分鐘，但所造成的阻塞卻不只。裁判官指被告不願意履行社會服務令，法庭亦不會勉強，唯有考慮其他判刑，最終判被告入獄3周及罰款5,000元。

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記者：林欣樂