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郭榮鏗申請重新入籍加拿大　去年內會拉布耗859萬元

政治 19:34 2021/04/09

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郭榮鏗向加拿大傳媒稱，正尋求取回公民身份。（資料圖片）

去年宣布退出政壇的前立法會法律界議員郭榮鏗，近日傳出與家人抵達加拿大，外界都關注他最終何去何從。本身於加拿大出世的郭榮鏗近日向當地傳媒透露，正尋求取回公民身份。

郭榮鏗在加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）中稱，正尋求取回公民身份，又指加拿大重視人權、民主、法治，都是必須珍惜價值。

在加拿大出世的郭榮鏗曾兩次當選法律界議員，在2012年首次參選時，放棄了加拿大國籍。他在去年11月被遞奪議員資格（DQ），之後宣布退出政壇，但表示無計劃離開香港。

郭榮鏗在任內曾去信美國，要求制裁香港，他也是因此而被DQ。而去年他主持內務委員會選舉主席時，曾被中聯辦及港澳辦點名炮轟，拖延立法會運作，港澳辦主任夏寶龍上月在人大政協兩會期間，據悉也曾點名批評郭榮鏗為美國代理人。

去年郭榮鏗主持內會主席選舉，但進度極為緩慢，立法會主席梁君彥需尋求外間法律顧問幫手解決，相關費用為87.9萬元。此外，內會共召開19次會議，歷時29小時44分鐘，才完成正副主席選舉，開支估計為859萬元。

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撰文 : 傅流螢

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