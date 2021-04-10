袁國勇、薛達團隊研發出大鼠戊型肝炎疫苗　在動物模型中保護力達100%

▲ 港大醫學院研發出大鼠戊型肝炎疫苗，在動物模型中保護力達100%（資料圖片）

大鼠戊型肝炎為本港最常見的囓齒動物源性感染疾病，經由黑家鼠和溝鼠傳播，惟目前仍未有有效檢測方式及疫苗；港大微生物學系講座教授袁國勇，及臨床助理教授薛達帶領的團隊則研發出針對大鼠戊型肝炎病毒的抗體測試系統及疫苗，該疫苗在動物模型中的保護力高達100%。

研究指，大鼠戊型肝炎病毒及常規戊型肝炎變種病毒有明顯差異，團隊於是與公共衞生化驗服務處合作，發現上述差異大幅削弱了現時已有的戊型肝炎抗體和抗原檢測劑在人體中檢測大鼠戊型肝炎病毒的效用。



團隊其後利用大鼠戊型肝炎病毒和常規戊型肝炎病毒的結構差異，研發出一種抗體測試系統，不僅可以診斷戊型肝炎病毒，而且能準確區分兩種病毒類型。此外，團隊研發出一種針對大鼠戊型肝炎病毒的疫苗，該疫苗在動物模型中的保護力高達100%。



團隊表示，該項研究對了解大鼠戊型肝炎病毒的抗原性奠定了方向及基礎，並證明了曾接觸常規戊型肝炎變種病毒不一定能預防大鼠戊型肝炎。這項研究報告將於肝臟疾病領域的領先期刊《肝臟病學雜誌》（Journal of Hepatology）上出版。

衞生防護中心表示，人類或因進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物，或直接接觸齧齒動物或其排泄物而感染大鼠戊肝，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。

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記者：鄧凱文