▲ 警搗破本地網上情緣及投資騙案集團，涉半年內清洗9億黑錢。 曾秋文攝

本港近年網上情緣及網上投資騙案有上升趨勢，警方網絡安全及科技罪案調查科過去兩天(4月7日及8日)採取名為「標冠行動」，拘捕5男4女，年齡介乎27歲至51歲，成功搗破一個本地洗黑錢集團，涉半年內清洗9億元黑錢。牽涉的55名受害人共損失3,500萬元，其中一名鋼琴老師在網上被游說投資鑛原料，損失900萬。

網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業表示，在「標冠行動」中警方鎖定一個本地犯罪集團租用工廠大廈作營運中心，犯罪集團由去年2月至今年1月，估計牽涉55宗網上情緣及投資騙案，涉及款項3,500萬元，估計犯罪集團持有300個傀儡戶口，半年內已清洗黑錢涉及九億元。警方在拘捕行動中檢獲6部電腦、28部電話、75張存款卡及35萬現金。

▲ 警搗破本地網上情緣及投資騙案集團，涉半年內清洗9億黑錢。 曾秋文攝

范俊業表示，騙徒會透過社交媒體認識受害人，再用花言巧語游說投資虛擬貨幣或外匯交易等。55宗騙案涉及7男48女受害人，年齡由19至55歲，當中最大一宗損失金額為900萬元，受害人是一位鋼琴老師，她在網上被朋友遊說投資一些鑛原料，最後事主分27次付款予騙徒。

警方在2020年共接獲1,449宗網上情緣及投資騙案，比2019年大幅上升90%，損失金額共4億8,000萬元。當中網上情緣騙案涉及905宗，損失金額達2億1,000萬元；網上投資騙案則牽涉544宗，損失金額2億7,000萬元。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者 曾秋文