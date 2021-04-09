【安心出軌兩周年】黃心穎跟緋聞男友拍拖斷正 跟泥鯭著情侶裝疑戀情浮面

安心出軌下周兩周年，黃心穎形象盡毀，事業未能翻生，但感情卻有轉機。去年曾傳出跟樂隊RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）戀上，但二人未有正面否認。但今日有傳媒報導，二人於將軍澳拍拖放狗，被途人攝下照片，拍拖斷正令戀情浮面。

黃心穎和泥鯭的緋聞傳足一年，但二人只稱是朋友關係，不過今日有傳媒報導，心穎跟泥鯭昨日下午雙雙在將軍澳海濱長廊一間餐廳共進午餐，二人相信一同放狗，而且穿同款情侶裝，十分甜蜜。

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▲ 安心出軌快兩周年。

拍拖放狗

雖然心穎警覺性頗高，泥鯭則相對放心，未有戴墨鏡，因此被途人發現。而心穎在用餐時仍緊拉狗繩，表現十分愛狗。

同時，途人發現心穎右腳紋有黑玫瑰紋身，有指此寓意重生，或代表神秘愛情，未知是否透露著感情現狀。

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兩年前4月爆出震驚全城「安心出軌」事件，黃心穎與許志安各自背著「正印」馬國明與鄭秀文，在車廂纏綿激吻同返香閨，成為全城焦點。

事隔快兩年，許志安獲太太鄭秀文原諒，預備復出，黃心穎與馬國明戀情告終，因形象插水，避走美國後去年返港，卻一直被TVB雪藏，有指雖然TVB願意跟她解約，但心穎未有答應，盼在港再發展事業。

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▲ RubberBand成員泥鯭。

16年結緣

黃心穎同時被指RubberBand鼓手泥鯭結伴同遊買寵物用品，因此傳出戀情。

黃心穎與泥鯭看似風馬牛不相及，其實早於2016年，黃心穎instagram曾經放上一張大合照，泥鯭則於合照後方不起眼處，黃心穎當時寫道：「即興九唔搭八組合，想聽嗎？成員包括：泥鯭 Rubberband，On仔 C AllStar，小胡 Yellow，心穎，King C AllStar #一齊jam歌好好玩。」