  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (週五) 22:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出軌兩周年】黃心穎跟緋聞男友拍拖斷正 跟泥鯭著情侶裝疑戀情浮面

娛樂 21:43 2021/04/09

分享：

熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

安心出軌下周兩周年，黃心穎形象盡毀，事業未能翻生，但感情卻有轉機。去年曾傳出跟樂隊RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）戀上，但二人未有正面否認。但今日有傳媒報導，二人於將軍澳拍拖放狗，被途人攝下照片，拍拖斷正令戀情浮面。

黃心穎和泥鯭的緋聞傳足一年，但二人只稱是朋友關係，不過今日有傳媒報導，心穎跟泥鯭昨日下午雙雙在將軍澳海濱長廊一間餐廳共進午餐，二人相信一同放狗，而且穿同款情侶裝，十分甜蜜。

【安心割席】被揭unfollow鄭秀文+許志安IG　黃心穎欲斷絕所有來往重新出發

安心出軌快兩周年。

拍拖放狗

雖然心穎警覺性頗高，泥鯭則相對放心，未有戴墨鏡，因此被途人發現。而心穎在用餐時仍緊拉狗繩，表現十分愛狗。

同時，途人發現心穎右腳紋有黑玫瑰紋身，有指此寓意重生，或代表神秘愛情，未知是否透露著感情現狀。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

兩年前4月爆出震驚全城「安心出軌」事件，黃心穎與許志安各自背著「正印」馬國明與鄭秀文，在車廂纏綿激吻同返香閨，成為全城焦點。

事隔快兩年，許志安獲太太鄭秀文原諒，預備復出，黃心穎與馬國明戀情告終，因形象插水，避走美國後去年返港，卻一直被TVB雪藏，有指雖然TVB願意跟她解約，但心穎未有答應，盼在港再發展事業。

【安心賣樓】零工作黃心穎千萬沽天寰單位　低市價一成仍套現過百萬元

RubberBand成員泥鯭。

16年結緣

黃心穎同時被指RubberBand鼓手泥鯭結伴同遊買寵物用品，因此傳出戀情。

黃心穎與泥鯭看似風馬牛不相及，其實早於2016年，黃心穎instagram曾經放上一張大合照，泥鯭則於合照後方不起眼處，黃心穎當時寫道：「即興九唔搭八組合，想聽嗎？成員包括：泥鯭 Rubberband，On仔 C AllStar，小胡 Yellow，心穎，King C AllStar #一齊jam歌好好玩。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【安心復出】許志安下月復工飛台灣拍劇　傳黃心穎留戀娛圈拒與TVB解約
13:32 2021/03/12
【安心復出】許志安下月復工飛台灣拍劇　傳黃心穎留戀娛圈拒與TVB解約
【孤單生日】黃心穎深夜獨自飲酒慶生　兩年前馬明靚湯相伴今人面全非
10:26 2021/01/24
【孤單生日】黃心穎深夜獨自飲酒慶生　兩年前馬明靚湯相伴今人面全非
【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約
16:42 2021/01/19
【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約
黃心穎 娛樂人物職業 許志安 RubberBand 黎萬宏 馬國明（藝人） 馬國明 鄭秀文 演員 出軌

最高瀏覽

【靚太安樂窩】80後港男買六合彩及買馬贏130萬　買工廈再樓換樓低於市價購入何文田私樓
12:12 2021/04/08
【靚太安樂窩】80後港男買六合彩及買馬贏130萬　買工廈再樓換樓低於市價購入何文田私樓
【賞你住】市民4月9日起可憑收據預訂參與酒店staycation　一文看清10大注意事項
15:06 2021/04/08
【賞你住】市民4月9日起可憑收據預訂參與酒店staycation　一文看清10大注意事項
【賞公僕外遊】政府擲2.46億元獎勵4,500公務員去旅行　包食住2人同行可袋5.5萬
20:20 2021/04/08
【賞公僕外遊】政府擲2.46億元獎勵4,500公務員去旅行　包食住2人同行可袋5.5萬