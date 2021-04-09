政制局︰議員停職期間不應會見市民　議助須撤離立法會

▲ 政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光。（林宇翔攝）

政府修例規管公職人員宣誓，經修訂的《立法會條例》，如有議員因違反誓言或不符合擁護《基本法》、效忠香港特區的法定要求和條件，律政司司長即可提出法律程序，相關議員即被停職，期間不得以議員身份行事；不得行使任何議員職能；不得履行任何議員職務；不得再享用立法會權力及特權條例賦予的權力。

昨日立法會《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》委員會上，政制及內地事務局助理秘書長黃雅萍舉例指，如被停職議員嘗試進入議會廳範圍，且不符合相關規定有機會被檢控，一經定罪，可處罰款2000元及監禁3個月。此外，議員停職期間亦不應會見市民，其議員助理亦須撤出立法會。如該人仍以議員身份行事，律政司司長可向原訟法庭申請暫時禁制令制止。

修例後，選民依然有權對任何以議員身份行事的人，在6個月內以「該人已喪失以該身份行事的資格」為由，向原訟法庭提出法律程序，取消議員資格。立法會議員謝偉俊認為，此舉會對議員造成不必要的滋擾，應直接取消，以保立法會「少少尊嚴」，笑指「現時議員不太好做，按幾個掣已經無得做。」

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，因為相關門檻太低，如沒有規限，容許選民和律政司司長享有同樣的影響力，「實在太危險。」他稱，政府內部討論時，確實考慮過取消選民相關權力，但由於相關條例在1997年10月已生效，過往亦無類似個案，法庭亦可因應相關訴訟內容而選擇不處理，不想輕易取消選民權力，但願意再認真考慮。

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記者：林曉君