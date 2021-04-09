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【聲夢傳奇】首輪回合最低分者即出局　姚焯菲+鍾柔美壓力爆煲落淚

娛樂 20:00 2021/04/09

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姚焯菲因為太大壓力而落淚。

森美與李克勤分別擔任主持及主理人的TVB新節目《聲夢傳奇》在明晚（4月10日）播出第1集，15位學員首踏聲夢舞台，逐一演繹自選歌曲。

25位來自樂壇不同界別的代表，包括：六大唱片公司代表、專業音樂製作人、著名電台DJ及音樂雜誌負責人，組成專業評審團即時評分。在首輪回合獲得最低分的一位，就會即時被淘汰，告別聲夢舞台。

14歲的姚焯菲及鍾柔美是15位學員當中年紀最小。

另外，6位歌手衛蘭、泳兒、李幸倪（Gin Lee）、王灝兒（JW）、周柏豪及江海迦（AGA）擔任參賽者導師，欣賞完各人表現後，挑選心水學員進入下輪比賽。

15位參賽者包括：林沚羿、潘靜文、姚焯菲、張馳豪、林君蓮、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、炎明熹、蔡愷穎、冼靖峰、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及林智樂。

可是當中年齡最細、只有14歲的姚焯菲與鍾柔美因為擔心隨時被淘汰，太大壓力一度落淚。

另外，4月12日起逢星期一晚上9時J2推出《Staries聲夢定時動態》，節目由15位學員主導，以拍攝網絡短片的形式定時更新各人動態，包括：從備戰到比賽的心路歷程、舞台背後的苦與樂、跟歌手導師的相處點滴等，揭開各位學員最真、最貼地、最瘋狂的一面。

撰文 : TOPick柴犬出動

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