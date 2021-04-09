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港府料斥逾700萬元買新電動車　高官換車將「以身作則」

政治 23:00 2021/04/09

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當局預料今年為各部門購入約550輛車，包括306輛房車，當中28輛房車為電動車。（資料圖片）

當局預料今年為各部門購入約550輛車，包括306輛房車，當中28輛房車為電動車，佔房車總數約9.2%，涉款逾700萬元。

環境局今日（9日）就立法會特別財委會議員的提問作回覆，文件指出，為展示政府大力推動香港轉用電動車的決心，將加快政府車隊轉用電動車的步伐，高級政府官員在更換其座駕時，會以身作則，將座駕更換為電動車。

文件提到，港府最近推行一項新措施，要求除因運作需要等原因，而未能轉用電動車的車輛外，所有新購及到期更換的中小型政府私家車，必需以使用電動車為標準；至於其他種類的車輛，當局亦會優先使用電動車或較環保的車輛。

另外，文件顯示，根據政府物流服務署提供的資料，過去10年，政府各部門共購買了292輛電動車，包括電單車、房車及客貨車，而不包括特別用途車輛，所涉開支約7,680萬元；截至2020年12月底，政府車隊共有 169輛電動車，當中 133輛為房車，佔政府房車總數約8%，較同期本港電動私家車佔私家車總數的整體比率（2.7%）為高。

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責任編輯︰尹櫻霖

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