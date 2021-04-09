【新冠疫苗】本港累計接種逾74萬劑　周四10人打針後不適送院其中60歲漢暈眩嘔吐需留醫

▲ 港府指，本港截至今日(9日)累計已接種了74.36萬劑新冠疫苗。(經濟日報資料圖片)

港府指，截至今日(9日)，在推出新冠疫苗接種計劃展開以來第43日，累計已接種了74.36萬劑疫苗，當中約54.31萬市民已接種第一劑疫苗，包括約34.28萬人接種科興疫苗，約20.03萬人接種復必泰疫苗；而已接種齊兩劑疫苗則有20.05萬人，其中12.7萬人為接種科興疫苗，7.29萬人為接種復必泰疫苗。

而截至今日下午8時的過去24小時，約有4.33萬名市民接種了疫苗和約1.23萬名市民在網上預約接種疫苗。

另，截至今日零時零分的過去24小時，共錄10宗在接種疫苗後需送院個案，其中8人接種復必泰，2人接種科興，其中一名接種科興的60歲男子，在屯門友愛體育館社區疫苗接種中心打針後，出現暈眩及嘔吐，送屯門醫院，情況穩定，但需留院觀察，其餘9人則已出院。

▲ 周四10人打新冠疫苗後不適送院資料。(政府新聞處文件截圖)

當局指，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有49宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。有關數字為當日新入院的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

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責任編輯：楊玉珠