【英國王室】英女王14歲戀上菲臘親王　菲臘親王維繫73年婚姻秘訣：寬容是幸福婚姻的要素

▲ 白金漢宮宣布菲臘親王逝世終年99歲

英國白金漢宮於香港時間9日晚上7時左右宣布，英國菲臘親王與世長辭，享年99歲。英國主要建築物下半旗致哀。英女王伊莉莎白二世14歲便邂逅並愛上菲臘親王，二人於1947年12月20日共偕連理，相愛相伴，菲臘親王曾分享婚姻維繫73年参秘訣，就是「寬容」。

菲臘親王是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的丈夫。聲明稱，菲臘親王今早在溫莎堡安詳離世，皇室成員陪伴在側。英國白金漢宮今年2月表示，英女王伊利沙伯二世的99歲丈夫菲臘親王，因感到身體不適，被送入倫敦的國王愛德華七世醫院，作為預防措施，並強調強調與新冠肺炎無關。

英女王14歲愛上菲臘親王

英女王與菲臘親王於1934年參加婚禮時邂逅，5年後墜入愛河。1939年7月的戰爭前夕，二人在達特茅斯（Dartmouth）的皇家海軍學院相見，當時英女王14歲，菲臘親王18歲，是一名離開在即的軍校生。菲臘親王年輕時身高超過1.9米，外表俊朗。戰爭爆發後，菲臘親王加入海軍，故英女王只能在休假時見到他，3年內約見面2次。英女王曾在信中提到，二人喜愛跳舞，在倫敦的兩家夜店共舞譜出戀曲。

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菲臘親王改從母姓迎娶英女王

英女王本來可於17歲那年結婚，但父母認為她年紀尚小，最後二人於1947年12月20日共偕連理。為了結婚，菲臘親王放棄了所有希臘王室的名銜，以釋除不會繼任另一個國家的王位的疑慮。他更改從母親家姓氏蒙巴頓（Mountbatten），只以Philip Mountbatten這個英國平民名字迎娶伊莉莎白。

為英女皇撰寫傳記的威爾遜曾透露，女皇14歲時與菲臘親王相戀之初，皇室顧問大力反對，指親王「完全是個錯誤的選擇」，因為女皇勤奮、很有矜持，菲臘親王卻風趣幽默，多年來被外界認為屢屢失言，但英女皇仍形容菲臘親王是她的「精神支柱」。

寬容是幸福婚姻的要素

銀婚、金婚、鑽婚和白金婚，英女王和菲臘親王已攜手度過。於1997年金婚紀念日，英女王曾指菲臘親王已成為她的力量。菲臘親王也曾表示：

寬容是任何幸福婚姻必要的元素。

他更指，順境時，寬容或不太重要，但當逆境來臨，寬容是極之重要的。

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菲臘親王改從母姓迎娶英女王

英女王本來可於17歲那年結婚，但父母認為她年紀尚小，最後二人於1947年12月20日共偕連理。為了結婚，菲臘親王放棄了所有希臘王室的名銜，以釋除不會繼任另一個國家的王位的疑慮。他更改從母親家姓氏蒙巴頓（Mountbatten），只以Philip Mountbatten這個英國平民名字迎娶伊莉莎白。

為英女皇撰寫傳記的威爾遜曾透露，女皇14歲時與菲臘親王相戀之初，皇室顧問大力反對，指親王「完全是個錯誤的選擇」，因為女皇勤奮、很有矜持，菲臘親王卻風趣幽默，多年來被外界認為屢屢失言，但英女皇仍形容菲臘親王是她的「精神支柱」。

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責任編輯：羅嘉欣