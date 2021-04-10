【TVB人事變動】余詠珊炒人金句再成熱話　曾指裁員理由：我哋唔係政府工

▲ 傳余詠珊將離開TVB。

自曾志偉、王祖藍回巢出任大台高層後，近期TVB不斷出現人事變動，何哲圖在2月離開星夢，他的太太余詠珊亦由綜藝節目部，被調職往業務發展部。日前TVB大股東黎瑞剛接受訪問時，更公開表明不滿TVB近10年的表現。

而在曾志偉一手策劃及重新改革包裝的一系列綜藝節目，如《日日媽媽聲》、《聲夢傳奇》、《開心大綜藝》、《勁歌金曲》等，在今日（4月10日）起推出的前一天，即是在昨日（4月9日），TVB執行副主席及集團行政總裁的李寶安表示功成身退，凖備在5月26日TVB股東會後退休。

此消息傳出後，緊接有指李寶安的愛將余詠珊亦將離開TVB。

【TVB人事變動】傳李寶安辭任無綫副主席 功成身退主動提出退休

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

被指組「余黨」

曾在亞視及有線工作的余詠珊，於2011年獲「殼王」陳國強邀請入TVB，在大台主管綜藝節目，權傾一時，並即拉攏曾在有線與亞視時合作過的藝人過檔TVB，比如黃翠如、洪永城、陸浩明、陳貝兒、田蕊妮、李佳芯、陳煒、梁嘉琪、譚凱琪、衛志豪等，受到力捧被指為「余黨」。

至於現在有傳余詠珊將離開大台，有傳媒就離職一事向其求證，她沒有直接承認但亦沒有否認。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

炒人金句再被討論

雖然余詠珊在TVB的去留尚未明，不過她在2014年接受媒體訪問談及裁員的「炒人金句」即再被網民翻出來討論。

當年TVB年賺7億元卻炒約50人被指無良心，當時為TVB高層的余詠珊就接受周刊專訪爆出金句稱：「根本呢個行業係需要年輕人，我成日同Mark（李寶安）講，一間公司最理想嘅狀態就係每年cut 5%人，然後請番5%新人，喺我心目中，唔係裁員，而係更新。」

此外，除提出要換新血外，更曾以暗諷方式指「上年紀」的職員應離開：「有啲人我覺得佢都唔係好得，好多都過咗60歲架喎，係咪可以放佢哋走呢？4千幾人相對50人，其實少過5%....我哋係一個電視台，唔係一份政府工。」

一朝天子一朝臣，想不到多年後要「起身」的卻是自己。

同場加映：陳勉良訪問