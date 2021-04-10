【新冠肺炎】元朗萬寧女職員潛伏期曾訪區內7處地方　包括元朗廣場、大棠道熟食街市

▲ 元朗萬寧42歲女職員潛伏期曾訪區內7處地方，包括元朗廣場、大棠道熟食街市。

本港新冠肺炎疫情反覆，昨（9日）新增14宗確診個案，包括12宗輸入個案及2宗本地感染個案，其中一宗是源頭不明，累計11,564宗確診個案。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，源頭不明個案的42歲元朗萬寧女售貨員，在潛伏期內曾到訪區內7個地點包括元朗廣場、大棠道熟食街市。

42歲的萬寧女售貨員（個案編號：11556），居元朗上白泥村一個石屋，她在3月26日出現頭痛；3月31日向私家醫生求醫；4月2日再看另一名醫生；4月7日再出現昏暈，再向第一名私家醫生求診，當時醫生建議她入院檢查，其後到浸會醫院經篩查後確診。她在傳染期曾上班，最後上班日期為4月7日，

張竹君昨日於記者會稱，患者曾於工作期間在元朗一帶吃飯，包括大棠道熟食市場、富都餐廳等；她自己則曾到元朗千色匯mos burger、元朗貿易中心麥當勞等；她亦曾在3月25日與幾位朋友到元朗虹方Cafe 52用膳，相關人士亦要接受檢疫。

根據衞生防護中心資料，她曾到訪7處理地方（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期）：

元朗 元朗廣場 桂花小幸 29/03/2021

元朗 康景街1號 31/03/2021

元朗 大棠道熟食街市 強記西苑咖啡食店 31/03/2021

元朗 豐興樓地下 02/04/2021

元朗 球前街7號 生利茶餐廳 03/04/2021

元朗 元朗廣場 03/04/2021

元朗 大興大廈地下 07/04/2021

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責任編輯：羅嘉欣