【新冠肺炎】消息：今日新增約5宗確診個案　沒有不明源頭今日不設疫情記者會

▲ 消息：今日新增少於10宗確診個案

本港新冠肺炎疫情似有反覆，消息指今日（10日）新增約5宗確診個案，有2宗屬本地個案，與早前確診個案有流行病學關連，衞生防護中心及醫管局今日下午不設疫情記者會。

昨日(9日)新增14宗確診個案，12宗輸入個案，餘下2宗本地個案涉1宗感染源頭不明，累計11,564宗確診個案。屯門友愛邨愛暉樓累計4人中招，其中3人居連續3層09室，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇相信愛暉樓個案由喉管傳播機會較大，建議09室座向單位住客撤離。詳情即看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於昨日錄得的1宗感染源頭不明，患者屬42歲女售貨員任職元朗萬寧，3月26日出現頭痛；3月31日向私家醫生求醫；4月2日再看另一名醫生；4月7日再出現昏暈，再向第一名私家醫生求診，當時醫生建議她入院檢查，其後到浸會醫院經篩查後確診。詳情即看【下一頁】

同場加映，一名30多歲女子胃痛半年求醫揭患癌須切胃，《TOPick診症室》最新一集有外科醫生拆解胃癌手術的種類：

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。



實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡