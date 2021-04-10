【通識改革】楊潤雄指公社科不應斟酌教導國家好與壞　教師如愛國不應擔心觸及國安法紅線

▲ 教育局局長楊潤雄表示，通識科內容作出刪減，選擇較重要的題目，並非針對過往通識科做得好不好。（經濟日報資料圖片）

課程發展議會上月底通過，將高中「通識教育科」改名為「公民與社會發展科」，今年9月開始推行。教育局局長楊潤雄表示，通識科內容作出刪減，選擇較重要的題目，並非針對過往通識科做得好不好；又指不應斟酌於是否教導國家的好與壞上，不用將所有事情二元化，強調要配合課程，教學要令學生明白課程目標。

教育局局長楊潤雄接受港台《星期六問責》訪問時表示，今次4個核心科目均作出改動，選擇較重要的題目，保留認識香港制度、國家發展及世界議題，並非針對過往通識科做得好不好，改革希望釋放更多學習空間，是整體作出考慮。

至於公社科是否要教導國家的好與壞，楊潤雄認為不應斟酌在好與壞上，不用將所有事情二元化，強調要配合課程，教學要令學生明白課程目標。被問到文革能否討論，他指若討論改革開放前的中國，在中史科亦有提及，認為不用斟酌公社科要教授甚麼，要回歸課程宗旨。

他回應有教師擔心在教授國情時觸及國安法紅線，直言一般市民若愛護國家，不應有擔心，科目將有經審核的教科書，教師亦有相關培訓，若遇上教學困難，學校可多作討論，局方亦會提供支援。

至於是否容許課堂播出被中國外交部指是失實報道的外國傳媒報道，楊潤雄反問為何要播出相關報道，直指教師不用太擔心及作出太多假設，認為最重要是教授正確資料，持平分析，以學生利益為出發點，具體做法交由教師專業決定，局方並非要作出限制。

楊潤雄表示，書商要出版經審核的教科書有一定難度，校方亦可以考慮使用現行適用的通識科教科書，局方正準備更多資源協助教師，相信屆時能提供足夠資料。

他又提及，公社科考核方式將改為多項選擇題等，全部涉及資料回應題，學生要利用資料作分析，認為學生仍要思考，仍考核到學生不同的能力，亦不用斟酌以往的做法，目前是一個新科目，最重要是考評方法要配合到課程。

另外，在大學國安教育方面，楊潤雄表示，尊重學校有學術自由及行政獨立，大學在國安法下都有責任，相信大學會因應實際情況推行，至於教資會與大學之間的討論則不作評論。

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責任編輯：陳正怡