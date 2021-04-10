【尋人記】校草會考失意職場得意　重遊舊地緬懷逝世摯友：生命很短也無常

▲ 《尋人記》第5集找來當年校草做主角。

TVB節目《尋人記》由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持，以尋找昔日新聞故事的素人主角，對比他們今昔的生活為內容，播出一星期大受歡迎。《尋人記》於昨晚（4月9日）播出第5集，以1985的節目《香港新一代》中的會考生偉約瑟做主角，了解當年會考放榜失手後今天的生活。

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▲ 偉約瑟當年是校草。（截圖）

校草會考失意後的去向

TVB在1985的節目《香港新一代》內，紀錄了當年是校草的偉約瑟與兩位好友李文輝與林潭標的會考放榜故事，當時他們3人非常老友，在放榜當日，偉約瑟與林潭標相繼遲到，之後又以「甩牌」般的手勢揭曉會考成績。

雖然偉約瑟在會考中失手未有升讀中六及大學，但他在1988年參與廣告拍攝認識了其他廣告模特兒，由此被介紹當空中服務員，其後更隨家人移民加拿大。90年代他回流香港，並搞小生意做老闆。

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▲ 36年後的偉約瑟重遊舊地。（截圖）

好友離去 不勝唏噓

相隔36年，偉約瑟本來接到《尋人記》的訪問邀請時未打算再受訪，但因為難忘「當年情」的原因下決定受訪。

他與拍攝團隊相約中環碼頭，原來此地就是當年拍攝《香港新一代》其中一場的卜公碼頭。

他緩緩道出當年的兩位摯友早已相繼離世，於是答應訪問邀約是為了紀念彼此的回憶及友情，感覺很有意思。他也表示人生很短，生命無常，當年3人的組合只剩他一人，讓人倍感唏噓。

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36年的人生體會

偉約瑟又提到會考失意後的看法表示，早已知道自己不是讀書的材料，當年以「甩牌」方式甩出成績，只是因覺得人生只有一次會考，就當是「品嚐」此過程。

他又指一張紙不太重要，會考成績對他來說微不足道，現在已不知把會考成績單放在何處，並稱往後走的人生路亦與考試成績再無任何關係。

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36年來的人生路也讓他有另一番體會：

行咗，錯，改，再嚟過，永遠都係有得再嚟過，生命有take two，做任何事都有take two，睇下你用咩方法，唔係一樣嘢可以定斷你個人，人生唔係由一樣嘢主宰。

節目組又安排偉約瑟返回中學，與校友會會長，即他的舊同學相會，重遊舊地。此外，亦送上在過程中幫忙尋找他的小師妹寫下的心意卡，場面感動溫暖。

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