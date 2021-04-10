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【新冠疫苗】澳門有市民接種國藥疫苗後錯打復必泰　衞生局致歉並已修改預約系統

社會 12:14 2021/04/10

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澳門有市民接種國藥疫苗後錯打復必泰。（經濟日報資料圖片）

澳門至今已有逾6.2萬人接種新冠疫苗，惟當地衞生局昨下午接獲通報，指一名市民上月接種首劑國藥疫苗後，日前錯誤接種第二劑復必泰疫苗；局方指該市民接種後無不適，經醫護人員檢查後健康狀況無異常，已安排市民稍後在衞生中心隨診，當局又對是次疏忽事件致歉。

澳門衞生局昨日(9日)接獲海洋衞生中心通報，指有市民3月11日於中心接種第一劑國藥滅活新冠病毒疫苗，隨後在預約系統裡選擇預約接種第二劑復必泰疫苗，昨日再到中心接種該疫苗；經調查後發現，事主預約第二劑疫苗時，系統自動偵測到已接種第一劑國藥疫苗，惟其自行修改接種首劑復必泰，並預約接種第二劑。

當局續指，事主昨日到海洋衞生中心接種後，醫護才發現其接種的第一劑疫苗為國藥疫苗。涉事市民接種後無不適，經醫護人員檢查後健康狀況無異常，已安排市民稍後在衞生中心隨診。

衞生局對中心工作人員沒有仔細核查接種記錄的疏忽，向有關巿民致歉，並將展開進行內部調查，徹查有關事件，及改善現有流程；較早前已修改預約系統，限制市民自行修改預約系統內的接種記錄，以確保不會錯誤預約第二劑疫苗的種類。

局方稱，按對其他疫苗的認識，接種不同種類疫苗不會增加副作用和影響其最終效力，而現時未有資料顯示接種兩劑不同種類新冠疫苗，會否增加疫苗的副作用和影響疫苗的最終效力，全球多個研究團隊正進行相關的研究以了解第一劑和第二劑接種不同種類新冠病毒疫苗的最終效力。

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責任編輯：陳正怡

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