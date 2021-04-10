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【邋遢鄰居】樓下單位臭氣沖天湧蟑螂大軍　女住戶崩潰：爬到我家樓梯了

健康 12:33 2021/04/10

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樓下單位臭氣沖天湧蟑螂大軍，女住戶崩潰：「爬到我家樓梯了」。

疫情持續，市民當然要做好家居防疫措施，但若然遇著邋遢鄰居，可謂防不勝防。台灣一名女住戶發文控訴，指樓下單位衛生惡劣，每逢晚上就會冒出蟑螂大軍，甚至爬至上層樓梯，場面恐怖。女住戶更透露，該單位內養有不少貓狗，擔心如此髒亂環境，是否適合牠們居住。

事主早前於Facebook群組「我是中和人」發文，指她家樓下的單位衛生情況極差，每到晚上都會出現蟑螂大軍，而且已爬上她家樓梯，「偏偏里長又無法處理，這真的令人作嘔跟害怕！」。從事主分享的相片可見，鄰居住處位於地下，門前放有2、3塊木板，大量蟑螂從門縫冒出，甚至爬到牆身上，場面恐怖至極。

    點擊圖片放大
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她續指，該單位養了不少貓狗，但沒有看過屋主住在裡面，曾看他開過門，「一打開門屎臭沖天」、「小狗的毛都捲在一起」，相信單位只用作養貓狗，惟近日沒再聽見貓狗叫聲，擔心牠們的安全。

環境如此髒亂不堪，這些可憐的貓狗在這樣的環境是真的對牠們好嗎？

事主目前已向相關部門反映事件。貼文引起不少網民關注，許多人都直呼恐怖，點擊下圖看網民留言：

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曱甴等害蟲不時出沒，令人相當頭痕。不過，殺曱甴唔洗用劍嘅，綠人工作室創辦人陳佩貞曾向TOPick分享，對付曱甴的3大天然方法：

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責任編輯：羅嘉欣

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