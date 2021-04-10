【法律之花】朱千雪當大律師近照流出　參與研討會關注性別平權

▲ 朱千雪現為大律師，日前亮相研討會。

港姐朱千雪堪稱美貌與智慧並重，在2015年，朱千雪向TVB請假攻讀中文大學企業傳播社會科學系碩士後，翌年緊接再在香港城市大學修讀法律，並於2020年9月加入香港大律師公會執委張健利的律師樓「Denis Chang's Chambers」，正式成為旗下大律師。

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▲ 朱千雪現為大律師。（網上圖片）

大律師生活

早已淡出幕前的朱千雪向來不太活躍於社交平台，粉絲要留意偶像的動態也較有難度。但近日，朱千雪所屬的的律師樓就更新數張活動近照，當中也有朱千雪的身影。

朱千雪上月參加一個研討會，內容有關香港婚姻法律框架，及LGBT性別平權等議題。她穿上一身黑色西裝及以淡妝出席研討會，形象專業，工作時更見專注。

縱然已離開幕前生活，偶爾接拍廣告亮相，但朱千雪都保持美貌，身型也保持得很好，甚至因專業形象更顯知性美，粉絲都大讚淡妝亦無阻美貌，絕對是新一代法律之花。

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港姐入行 曾被捧做視后

朱千雪於2012年因選港姐奪季軍入行，參選時已人氣高企的她更被捧為「民選冠軍」。入行後，朱千雪曾任主持，之後參演《On Call 36小時II》即獲觀眾留意，戲分亦重。

之後，朱千雪參演不同劇集，當中，她在《EU超時任務》內正式擔正演女主角「凌晨風」，演技大獲好評，與王浩信的螢幕情侶形象更受歡迎，二人當時已被捧為視帝視后大熱，雖最終未能奪獎，但也令二人在《踩過界》中再續前緣。

▲ 朱千雪於2012入行，15年起淡出娛圈。（Instagram圖片）

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事業以外，朱千雪亦於2019年榮升人妻。她在2014年與青梅竹馬的朋友，於新加坡中央醫院放射治療部任職顧問醫生的吳昆倫（Justin）拍拖，二人在19年6月正式向外界宣布會註冊結婚，8月初在峇里瑪傑斯蒂教堂舉行婚禮，浪漫愛情故事如童話。

婚後，朱千雪不時被指懷孕，但她都已一一否認，全因她有「懷孕恐懼症」怕肥，加上剛升格大律師，看來她仍會先專注工作，生兒育女一事就順其自然。

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