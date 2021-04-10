楊潤雄：約40宗教師投訴初步成立　包括1宗或涉取消註冊

▲ 教育局局長楊潤雄指一宗教師投訴個案或涉及取消註冊，涉事教師仍可按程序申辯，惟未有最終決定。（經濟日報資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日(10日)早上接受商台節目訪問時提到，有約40宗教師投訴個案經檢視後初步成立，包括一宗教師投訴個案或涉及取消註冊，涉事教師仍可按程序申辯，惟未有最終決定，另有逾20宗個案仍在與校方商討及索取資料。

楊潤雄表示，早前接獲200多宗與社會事件相關的教師專業失德投訴中，目前有約40宗初步成立的個案，其中一宗可能會涉及取消教師註冊；又強調教育局信任教師，認為沒有必要在教室安裝閉路電視，但由於有議員提出，教育界又有反對聲音，認為社會可多作討論，家長亦可發表意見。

他指，社會上多人懷疑教育出現問題，自己有責任帶領教育局去完善，過去不少青年人走到前線，承受法律後果，認為教育界要共同討論如何減少同類事件再發生。

對於選舉委員會中，教育界整體減至只有30席，楊潤雄解釋，是平衡社會利益下而作的決定，加強選委會的代表性，相信目前更能代表教育界的聲音，過去亦有人質疑個別團體在選委會中佔大部分席位，能否代表教育界聲音。

另外，楊潤雄表示，至今約1600間學校申請進行恆常檢測，以恢復全校半日課堂，其中約860間是幼稚園，約220是中小學，其餘為補習學校；又希望教師可以為學生的利益進行檢測，盡早恢復面授課堂，又說目前不少教師不肯參與計劃，若規定教師必須進行檢測，會引起更多爭拗。

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡