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【新冠肺炎】今日增5宗確診包括2宗本地感染　愛暉樓增2宗初步確診須再撤離

社會 14:29 2021/04/10

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衞生防護中心今日再發現愛暉樓2宗初步確診個案，為同住於32室單位家人。

本港今日(10日)新增5宗新冠肺炎確診個案，3宗為輸入個案，2宗本地個案均涉屯門友愛邨愛暉樓09室住戶，昨日已公布，惟衞生防護中心今日再發現愛暉樓2宗初步確診個案，為同住於32室單位家人。

中心稱，鑑於早前一個31室單位曾出現1宗確診個案，調查發現09與10室單位及31與32室單位均分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後，中心決定進一步撤離愛暉樓第3座2至26樓10、31及32室單位住戶；若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

今日新增2宗愛暉樓09室住戶均於昨日公布，分別涉及一名66歲男子，4月1日發病，4月4日曾與多名家人到鑽石山墳場掃墓；另一人則為一名6歲男童，上月22日最後上學，4月2日發病，近日曾訪兆安苑定基閣與數位學生一起補習。

屯門友愛邨愛暉樓第3座至今已接獲4宗確診個案，及2宗初步確診個案，涉及5個09、31及32室單位，中心正積極跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

屯門友愛邨愛暉樓至昨日累計4人中招，其中3人居連續3層09室，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇相信愛暉樓個案由喉管傳播機會較大，建議09室座向單位住客撤離。詳情即看【下一頁

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責任編輯：陳正怡

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