【兒童醫院】男嬰心漏修補手術後現併發症或須終身置入起搏器　母親質疑院方誤選高風險方案

▲ 兒童醫院疑現醫療事故，男嬰心漏修補手術後現併發症或須終身置入起搏器。

兒童醫院疑現醫療事故，一名2個月大患先天性「心漏病」男嬰，上月底於兒童醫院接受修補術後出現併發症，醫生指很大機會需終身置入心臟起搏器，促家長盡快做決定；男嬰母親質疑醫生團隊做錯決定，又指曾向醫生表示想索取其他醫生意見，獲對方以「除非你哋去大灣區」回應，其已向院方投訴，並研究法律行動。

有傳媒報道指，一名患先天性「心漏病」的2個月大男嬰，早前獲轉介至兒童醫院，醫生團隊曾建議為男嬰作開胸手術修補心臟缺口，或先於體內裝儀器以減輕氣喘等情况，待體重增加才做修補手術；男嬰母親原同意第二方案，醫生及後改稱第一方案可行，未作進一步解釋。

男嬰上月底於兒童醫院接受手術，心漏情況雖成功修補，惟心臟傳導系統未能運作。男嬰母親引述醫生稱，男嬰很大機會需終身置入心臟起搏器，促盡快施手術。男嬰現時於深切治療部留醫。

母親向傳媒指，兒子暫無生命危險，不急於置入心臟起搏器，曾向醫生表示想索取其他醫生意見，獲對方以「你哋無得揀，除非你哋去大灣區」作回應。她質疑醫生團隊做錯決定，誤選較高風險方案，又指已向醫院投訴，仍在研究法律行動。

兒童醫院回覆稱，曾接獲一宗家長投訴，院方會按既定程序回覆投訴人，而醫護團隊亦會繼續密切跟進病人情況，提供適切治療。

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責任編輯：陳正怡