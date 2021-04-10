【食不安心】餐廳即棄口罩袋藏用過牙籤　網民嬲爆：口罩袋係咪重用過？

▲ 餐廳即棄口罩袋藏用過牙籤，網民嬲爆：「口罩袋係咪重用過？」。

不少市民外出用膳都會自備口罩袋，亦有食肆會為顧客提供。不過近日有網民發文稱，早前在一間餐廳用膳，發現店內提供的口罩袋有用過的牙籤，質疑餐廳將口罩袋「循環再用」。

事主昨日（9日）於Facebook群組「將軍澳討論區」發文，稱當日光顧寶琳一間壽司專門店，用餐前將口罩放進餐廳提供的即棄口罩袋內，未料用膳後準備離開，從口罩袋中取出口罩時，發現有一枝用過的牙籤隨口罩跌出，令事主大感崩潰，不禁質疑餐廳是否將口罩袋重用。

到底口罩袋，係咪重用過？勁嬲！

貼文引起網民關注，不少人留言表示驚訝，又認為餐廳不應將口罩袋重用，「好污糟」，亦有網民表示有類似遭遇，「我上次食，佢個口罩紙袋有副假牙喺裏面，嬲得我呀」。

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曾於2003年沙士期間，負責診治懷疑染病的癌症病人臨床腫瘤科專科醫生曾偉光，當年於沙田威爾斯親王醫院工作。當時其部門有同事感染沙士，他不時會為前線醫護同事提供最新的防疫資訊。

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責任編輯：羅嘉欣