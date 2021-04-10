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【輸入個案】今日新增3宗輸入個案　2宗帶有N501Y變種病毒包括一名菲傭

社會 16:34 2021/04/10

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熱門 方東昇 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今日新增3宗輸入個案，有2人檢出帶有變種病毒。（經濟日報資料圖片）

本港今日新增5宗新冠肺炎確診個案，當中有3宗為輸入個案，餘下2宗均涉屯門友愛邨愛暉樓09室住戶；同日再錄得10宗初步確診個案，包括2宗愛暉樓32室住戶個案，衞生防防護中心今日將撤離10室、31室及32室共250人。詳情請見【下一頁

今日新增3宗輸入個案，包括2宗檢出帶有N501Y變種病毒，至今累計已有194宗輸入個案檢出帶有N501Y變種病毒：

  • 第11,566宗：25歲女外傭，3月27日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，檢出帶有N501Y變種病毒，一直無病徵，入住西營盤香港華大盛品酒店
  • 第11,567宗：47歲女子，3月28日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港，4月8日發病，檢出帶有N501Y變種病毒，入住馬頭圍富薈馬頭圍酒店

餘下一宗第11,569宗確診的42歲男子，4月4日乘搭UK6395航班由印度抵港，4月8日發病，入住西營盤華美達海景酒店，仍需時檢測是否帶有N501Y變種病毒。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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